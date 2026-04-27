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Hindi Newsधर्मBaby Boy Name: प्रदोष व्रत पर जन्में बच्चे को दें शिव जी के सुंदर और अर्थपूर्ण नाम, बनी रहेगी जीवभर भोलेनाथ की कृपा!

Baby Boy Name: प्रदोष व्रत पर जन्में बच्चे को दें शिव जी के सुंदर और अर्थपूर्ण नाम, बनी रहेगी जीवभर भोलेनाथ की कृपा!

Baby Boy Ke Liye Naam: प्रदोष व्रत पर जन्मे बच्चे को दें शिव जी के नाम ताकि जीवनभर भगवान शिव की कृपा बच्चे को प्राप्त हो सकें. आइए शिव जी के 108 नामों में से कुछ नामों की लिस्ट देखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:39 PM IST
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Baby Boy Names
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प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. सबसे पवित्र व्रतों में से एक प्रदोष व्रत पर जन्मे बच्चे पर भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे बच्चे तेजस्वी, धार्मिक और भाग्यशाली माने जाते हैं. प्रदोष काल में शिव जी और मां पार्वती कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में विराजते हैं और जब इस समय शिशु का जन्म होता है तो उसे शिव जी का नाम देना अति शुभ फलदायी होता है. शिव जी के 108 नामों में से कई सुंदर और अर्थपूर्ण नामों की लिस्ट यहां हम आपको बता रहे हैं जिनमें से आप बच्चे के लिए चुन सकते हैं ताकि बच्चे पर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके.

शिव जी के नाम और अर्थ
कामारी- इस नाम का अर्थ है- कामदेव के शत्रु, अंधकार को हरने वाले 
सुरसूदन- इस नाम का अर्थ है- अंधक दैत्य को मारने वाले
सामप्रिय- इस नाम का अर्थ है- सामगान से प्रेम करने वाले
स्वरमयी- इस नाम का अर्थ है- सातों स्वरों में निवास करने वाले
त्रयीमूर्ति- इस नाम का अर्थ है- वेदरूपी विग्रह करने वाले
सर्वज्ञ- इस नाम का अर्थ है- सब कुछ जानने वाले
अनीश्वर- इस नाम का अर्थ है- जो स्वयं ही सबके स्वामी है 
सर्वज्ञ- इस नाम का अर्थ है- सब कुछ जानने वाले
मृत्युंजय- इस नाम का अर्थ है-  को जीतने वाले
सूक्ष्मतनु- इस नाम का अर्थ है- सूक्ष्म शरीर वाले
अष्टमूर्ति- इस नाम का अर्थ है- आठ रूप वाले
अनेकात्मा- इस नाम का अर्थ है- अनेक रूप धारण करने वाले
सात्त्विक- इस नाम का अर्थ है- सत्व गुण वाले
यज्ञमय- इस नाम का अर्थ है- यज्ञस्वरूप वाले
व्योमकेश- इस नाम का अर्थ है- आकाश रूपी बाल वाले
अनेकात्मा- इस नाम का अर्थ है- अनेक रूप धारण करने वाले
शुद्धविग्रह- इस नाम का अर्थ है- शुद्धमूर्ति वाले
अनघ- इस नाम का अर्थ है- पापरहित
शाश्वत- इस नाम का अर्थ है- नित्य रहने वाले
अव्यग्र- इस नाम का अर्थ है- कभी भी व्यथित न होने वाले
अव्यक्त- इस नाम का अर्थ है- इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले
सहस्राक्ष- इस नाम का अर्थ है- हजार आंखों वाले

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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