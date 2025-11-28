Advertisement
Hindi Newsधर्म

550 साल पुराने गोवा के उस मठ की कहानी जिसने बनाई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, 77 फीट की मूर्ति में दिखेगी अयोध्‍या के रामलला की झलक

Tallest Lord Ram Statue : गोवा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्‍य मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं. यह भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्‍य मूर्ति है. साथ ही जिस गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उसका इतिहास भी खासा रोचक है. 

Nov 28, 2025
Lord Ram Statue Goa : खूबसूरत बीच, पार्टी और अपने में पुर्तगाली कल्‍चर को समेटे गोवा की खासियतों में आज से एक और नई चीज जुड़ने जा रही है. अब गोवा इसलिए भी दुनिया के नक्‍शे में दर्ज होगा क्‍योंकि यहां भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी होगी. अयोध्‍या के राम मंदिर में धर्मध्‍वजा फहराने के बाद अब पीएम मोदी गोवा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्‍य मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं. ईसाइयों के गढ़ माने जाने वाले गोवा में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहां स्थित गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. कमाल की बात यह है कि इस मूर्ति का स्‍वरूप अयोध्‍या के राम मंदिर में स्‍थापित रामलला की मूर्ति से काफी मेल खाता है. जिससे लोगों को गोवा में ही अयोध्‍या के रामलला की झलक मिल सकेगी. 

हाथ में धनुष-बाण, चेहरे पर दिव्‍यता 

28 नवंबर 2025, शुक्रवार को गोवा में गोकर्ण मठ में स्‍थापित भगवान राम की प्रतिमा दिव्‍य है. इसे नोएडा के मशहूर मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. बता दें कि राम सुतार ने ही गुजरात में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन की थी. गोवा में राम प्रतिमा के साथ एक रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय भी बनाया जा रहा है. भगवान राम की यह मूर्ति दिव्‍यता और सौम्‍यता का अनूठा संगम है. हाथ में धनुष-बाण लिए भगवान राम के चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है.

मठ का इतिहास भी है रोचक 

गोकर्ण पर्तगाली मठ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का एक सम्मानित धार्मिक केंद्र है. इसकी स्थापना 1656 ईसवीं में श्री राम चंद्र तीर्थ ने की थी. वहीं एक ओर यह भी कहा जाता है कि इस मठ का निर्माण पालीमार से अलग होकर उडुपी में शिमद आनंद तीर्थरू (माधवाचार्य) द्वारा किया गया था. 

श्री माधवाचार्य ने माधव संप्रदाय के द्वैत दर्शन के प्रसार हेतु उडुपी में अष्टमुत्तों (आठ मठों) की स्थापना की थी. इन आठ मठों में से एक पालीमारू मठ था. भारत के पश्चिमी तट पर फैले सारस्वत समुदाय ने वैष्णव संप्रदाय के दर्शन का अनुसरण करते हुए इस पालीमारू मठ के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को स्वीकार किया था. 

मठ परंपरा को बचाने के लिए दी थी दीक्षा 

पालीमारु मठ के दसवें आचार्य श्री रामचंद्र तीर्थ, अपने दल के साथ हिमालय की तीर्थयात्रा पर थे, और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. उडुपी से दुर्गम और दूरस्थ होने के कारण, उडुपी स्थित मठ के मुख्यालय से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था. इस भय से कि यदि वे भगवान नारायण के चरणों में प्राण त्याग देंगे, तो मठ के आचार्यों की परंपरा समाप्त हो जाएगी और मठ की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी, तब उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक योग्य सारस्वत ब्रह्मचारी को शिष्यत्व प्रदान किया. इस प्रकार उन्हें दीक्षा देकर मठ परंपरा में दीक्षित किया और उन्हें श्री नारायण तीर्थ नाम प्रदान किया. गुरुस्वामी ने उन्हें तीर्थयात्रा विधिपूर्वक पूरी करने के बाद उडुपी लौटने की सलाह दी. फिर उन्‍होंने ही इसे आगे बढ़ाया. 

बता दें कि मठ में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं. देशभर में इस मठ की 33 शाखाएं हैं.

