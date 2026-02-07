घोर अंधकारभरी रात में ही क्यों की जाती है काली मां की पूजा, गृहस्थ के लिए क्या है नियम? जानकर हैरान रह जाएंगे

Maa Kali Puja Niyam: हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्र में माता काली की उपासना को बहुत महत्व दिया जाता है. मां काली की पूजा 'निशिता काल' में की जाती है यानी बीच रात में मां काली की उपासना करने का विधान है. काली शब्द का अर्थ 'काल' और 'अंधकार' से जुड़ा है और मां काली का रात से गहरा संबंध है. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि मां काली की पूजा रात में ही क्यों कि जाती है और गृहस्थों के लिए काली पूजा का क्या नियम है.

मन के अंधकार का नाश करती हैं माता काली

ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से रात का समय शांति का होता है और यह समय एकाग्र होने के लिए सबसे अच्छा होता है. वहीं दूसरी ओर मां काली प्रचंड ऊर्जा से भरी होती हैं और ऐसी प्रचंड ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना गया है. शास्त्रों की मानें तो समय की अधिष्ठात्री देवी मां काली सृष्टि के विनाश से लेकर पुनर्जन्म को दर्शाती हैं. रात के घोर अंधेरे में माता काली साधक की आंतरिक बुराइयों, उसके भय और मन के अंधकार का नाश करती हैं.

मां काली की पूजा रात में ही क्यों होती है?

'काल' की शक्ति मां काली साधक के मन के अंतहीन और घोर अंधकार का नाश करती है. मां काली साधक के समस्त पाप और विकार अपने में ही समा लेती हैं. तंत्र शास्त्र की माने तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रात के समय अपने चरम पर पहुंची होती है और इस समय की पूजा साधक के मन पर गहरा प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ता है. भय, क्रोध और अज्ञानता दूर होती है. ध्यान दे कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां, तामसिक शक्तियां बहुत सक्रिय रहती हैं और इन्हीं शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मां काली की रात के समय पूजा की जाती है. साधक रात के समय मां काली की उपासना कर अपने मन के अंधकार को मां के चरणों में चढ़ा देते हैं. अंधेरी रात में मां काली की रात में पूजा इस बात को दर्शाता है कि मृत्यु के बाद ही नया जीवन की संभावना हो सकती है. जीवन में दुखों का घोर अंधकार भले ही छा जाए लेकिन भक्ति की लौ जीवन में प्रकाश भर सकता है और मोक्ष का रास्ता खोल सकता है.

गृहस्थों के लिए मां काली की पूजा

गृहस्थों के लिए मां काली की पूजा उपासना करने के कुछ नियम है. जैसे शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ लोगों के लिए मां काली की पूजा करना सख्ती से वर्जित है. मां काली देवी पार्वती का रौद्र रूप हैं जिनके तेज और उनकी शक्ति की साधना करना गृहस्थ लोगों की सीमाओं से बाहर है. मां काली की पूजा तांत्रिक शैली में की जाती है. ऐसे में गृहस्थों को इस पूजा को करने से बचना चाहिए.

