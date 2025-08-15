Gold for Gen-Z: सोना पहनने से बदलता है भाग्य, जानें Gen-Z जातकों के लिए ये धातु है कितना चमत्कारी

Gold for Gen-Z People: सोना केवल एक कीमती धातु ही नहीं, बल्कि यह सौभाग्य, ऊर्जा और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है. ज्योतिष शास्त्र में इसे मुख्य रूप से सूर्य और बृहस्पति ग्रह से संबंधी माना गया है. सोना धारण करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, जो आत्मविश्वास, यश और सफलता का प्रतीक है. यही वजह है कि स्वर्ण धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सम्मान, वैभव और समृद्धि बढ़ती है. आइए जानते हैं कि सोना किस प्रकार भाग्य को बदल देता है और ये Gen-Z जातकों के लिए कितना चमत्कारी है.

गुरुवार को सोना पहनने का महत्व

ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक माना जाता है. सोना पहनने से सूर्य के साथ-साथ बृहस्पति की शुभ ऊर्जा भी सक्रिय होती है, जिससे धन, संतति, सुख, धार्मिकता और भाग्य में वृद्धि होती है.

यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तो सोना धारण करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, और इस दिन खरीदा या पहना गया सोना दीर्घकालिक सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है.

रविवार के पुष्य नक्षत्र में भी शुभ

सोना सूर्य और गुरु दोनों की ऊर्जा को एक साथ सक्रिय करता है. यदि पुष्य नक्षत्र रविवार को आए, तब भी स्वर्ण धारण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. सोने को ‘अक्षय धातु’ कहा जाता है क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता- गलने पर इसका आकार बदल सकता है, लेकिन इसकी शुद्धता और चमक स्थायी रहती है. इसी कारण यह अमरत्व और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

वास्तु में स्वर्ण का स्थान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के उत्तर-पूर्व कोण (ईशान कोण) या तिजोरी में सोना रखने से धन में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

आयुर्वेद और दान में महत्व

आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दीर्घायु के लिए किया जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुख और सौभाग्य का आधार है. स्वर्ण का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और यह ग्रहों से जुड़े बड़े संकट भी दूर कर सकता है.

शुभ मुहूर्त में सोना खरीदने का लाभ

अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसरों पर सोना खरीदना अथवा पहले से रखा सोना निकालकर धारण करना अत्यंत मंगलकारी होता है. ऐसे समय में खरीदा गया स्वर्ण न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि लंबे समय तक सौभाग्य को भी बनाए रखता है.

