बिजनेस में अपार धन लाभ और रोग मुक्त कराएगी ये छोटी सी चीज, तंत्र-मंत्र बाधा से भी मिलेगा छुटकारा

Gomti Chakra ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में गोमती चक्र से जुड़े कई प्रयोग और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है. आइए जानते हैं इसके प्रभावशाली उपाय कौन-कौन से हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:07 PM IST
Gomti Chakra ke Upay: हिंदू धर्म में कई प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी मानी जाती हैं, जिनका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता. उन्हीं में से एक है गोमती चक्र. इसे प्रकृति की अनोखी देन माना जाता है, जो समुद्र से प्राप्त होता है. आकार में यह गोलाकार और बीच में रेखाओं से युक्त होता है. मान्यता है कि इसमें किस्मत को बदलने और जीवन की बाधाओं को दूर करने की शक्ति होती है. यही कारण है कि इसे सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में गोमती चक्र से जुड़े कई प्रयोग और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि बिजनेस में अपार धन लाभ से लेकर रोग मुक्ति तक, गोमती चक्र का उपाय किस प्रकार लाभकारी साबित होता है. 

बिजनेस में होगा धन लाभ

यदि 11 गोमती चक्र लाल कपड़े की पोटली में बांधकर दुकान में रख दिए जाएं तो व्यापार में लगातार वृद्धि होती है. अगर, व्यापार रुका हुआ हो तो वह फिर से गति पकड़ लेता है.

बच्चों को नजर से बचाने के लिए

गोमती चक्र को चांदी में जड़वाकर बच्चे के गले में पहनाने से बच्चे पर नजर नहीं लगती और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है.

तांत्रिक प्रभाव से मुक्ति

बुधवार के दिन 4 गोमती चक्र प्रभावित व्यक्ति के सिर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक देने से उस पर किए गए तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं.

दुर्भाग्य से छुटकारा

गोमती चक्र का बारीक चूर्ण बनाकर घर के बाहर बिखेर देने से दुर्भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य का आगमन होता है.

शत्रु पर विजय

यदि शत्रुओं की संख्या बढ़ रही हो तो उनके नाम के अक्षरों के अनुसार उतने गोमती चक्र लेकर उन पर नाम लिखकर जमीन में गाड़ दें. मान्यता है कि इससे शत्रु परास्त हो जाते हैं.

ग्राहकों की वृद्धि

2 गोमती चक्र को बांधकर दुकान की चौखट के ऊपर लटका दें. जब ग्राहक उसके नीचे से प्रवेश करेंगे तो व्यापार में उन्नति होगी.

यह भी पढ़ें: माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है भोजन की देवी का रहस्य

बीमारी से राहत

यदि घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो एक गोमती चक्र को चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए में बांध दें. इससे रोग में सुधार आने लगता है.

उपरी बाधाओं से मुक्ति

घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतबाधा हो तो दो गोमती चक्र लेकर घर के मुखिया के ऊपर घुमाकर आग में डाल दें. माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है.

घर में सुख-शांति के लिए

यदि गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में रखा जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. 

दीपावली पर विशेष उपाय

दीपावली के दिन 5 गोमती चक्र पूजा स्थल पर स्थापित करके उन्हें लक्ष्मी रूप मानकर पूजा करें. यह उपाय जीवन में निरंतर उन्नति और धन-वैभव को आकर्षित करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

