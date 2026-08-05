/1 नहीं, हजारों टंगे हैं घंटे! गोंडा के इस मंदिर में पूरी होती है हर मुराद, मुस्लिम भक्त करते हैं दर्शन

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित कोल्हमपुर का सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है. यह पावन धाम केवल धार्मिक मान्यताओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता की एक अद्भुत मिसाल भी है.
यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि माता रानी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता है. जब भी किसी भक्त की कोई मुराद पूरी होती है, तो वह खुशी-खुशी माता के चरणों में पीतल या तांबे का घंटा चढ़ाता है. यही वजह है कि आज पूरे मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में छोटे-बड़े घंटे टंगे हुए नजर आते हैं.
कोल्हमपुर सिद्धपीठ में साल भर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. नवरात्र के दिनों में तो यहां का नजारा देखने लायक होता है. दूर-दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए खिंचे चले आते हैं.
मंदिर में कदम रखते ही चारों तरफ घंटियों की आवाज सुनाई देती है. यह जगह लोगों के मन को एक अजीब सी शांति और सुकून देती है. भक्तों का अटूट विश्वास है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ यहां जरूर कबूल होती है.
इस मंदिर की सबसे खास बात यहां की घंटी चढ़ाने की अनोखी परंपरा है. जब किसी श्रद्धालु की कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में घंटा भेंट करता है.
समय के साथ-साथ यहां इतने घंटे जमा हो चुके हैं कि पूरे परिसर की सुंदरता और बढ़ गई है. कई श्रद्धालु तो बरसों से चली आ रही अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाने के लिए यहां हर साल आते हैं.
ये पावन स्थान किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है. गोंडा का यह मंदिर कौमी एकता की एक बहुत खूबसूरत मिसाल पेश करता है. स्थानीय लोगों के अनुसार यहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेकने आते हैं.
जब उनकी भी कोई मन्नत पूरी होती है, तो वे भी बड़े प्यार और अकीदत से माता को घंटा अर्पित करते हैं. यहां का भाईचारा देखकर हर किसी का दिल खुशी से भर जाता है.
आज के दौर में जब समाज में कई तरह की दूरियां देखने को मिलती हैं, तब कोल्हमपुर का यह दरबार सभी को एकजुट करने का काम करता है. यहां धर्म की दीवारें पूरी तरह ढह जाती हैं.
दोनों समुदायों के लोग मिलकर मंदिर के उत्सवों और आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. आपसी प्यार और सद्भाव की यह कहानी इस क्षेत्र की सदियों पुरानी गंगा-जमुनी तहजीब को जीवंत रखती है.
गोंडा का यह सिद्धपीठ केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की भावनाओं और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है. यहां आकर लोगों को न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि समाज में मिलकर रहने की प्रेरणा भी मिलती है.
अगर आप भी कभी गोंडा की तरफ जाएं, तो कोल्हमपुर दुर्गा माता के दरबार में शीश झुकाना और इस कौमी एकता के प्रतीक के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें.