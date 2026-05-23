Shakun Apshakun: आकाश और तारों से जुड़े ये संकेत माने गए हैं बेहद खास, जानें शकुन-अपशकुन

Shukun Apshakun Auspicious or Inauspicious Sign: सामुद्रिक शास्त्र में शकुन और अपशकुन से जुड़े खास संकेत बताए गए हैं. ऐसे ही प्रकृति से जुड़े कुछ शकुन-अपशकुन बेहद खास माने गए हैं. शकुन, जहां शुभता का संकेत देता है वहीं, अपशकुन अशुभता से जुड़ी बातों की ओर इशारा करता है. इसके अलावा ये आने वाले समय को लेकर सचेत भी करते हैं. आकाश और तारों से जुड़े कुछ संकेत ऐसे हैं, तो शकुन या अपशकुन की ओर इशारा करते हैं. आइए, अब ये जानते हैं कि आकाश और तारे से जुड़े शकुन-अपशकुन कौन-कौन से हैं और ये भविष्य की घटनाओं को लेकर राज खोलते हैं.

क्या कहते हैं आकाश से जुड़े शकुन-अपशकुन?

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर आकाश अचानक लाल नजर आए तो यह एक प्रकार का अपशकुन है, जो दो या अधिक देशों के बीच युद्ध का संकेत देता है. इसके साथ ही यह घर में लड़ाई-झगड़े की संभावना को भी दर्शाता है. इसके अलावा यह अपशकुन पड़ोसियों से विवाद और दोस्तों से मनमुटाव का भी संकेत देता है.

अगर आकाश का रंग नीला नजर आए, तो यह वर्षा होने की प्रबल संभावना की ओर इशारा करता है, जिसे शकुन माना जाता है. जबकि, यदि अगर आसमान सफेद दिखाई दे तो, यह रोग बढ़ने की संभवाना को दर्शाता है, जो कि एक प्रकार का अपशकुन है.

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तारों से जुड़े क्या हैं शकुन-अपशकुन

पश्चिम के देशों में तारों की तरह उंगली करना अपशकुन माना जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है. जबकि, आसमान से तारों का टूटना किसी की मृत्यु का संकेत देता है. सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति तारों को टूटते वक्त आंखें बंद करके कोई मनोकामना करता है, तो वह जल्द ही पूरा होता है. यह एक प्रकार से शकुन है.

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धूमकेतु से जुड़ा अपशकुन

आकाश में धूमकेतु का उदित अवस्था में दिखाई देना अपशकुन माना जाता है. यह अपशकुन इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)