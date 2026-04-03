Good Friday 2026: गुड फ्राइडे यीशु मसीह के बलिदान को याद करने का दिन, जानें प्रभु की वो सुविचार जो सिखाते हैं मानवता

Good Friday 2026: ईसाई धर्म के बाइबल में यीशु मसीह के जीवन को विस्तार से बताया गया है. यीशु मसीह का पूरा जीवन मानवता, परोपकार करने और धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश देता है. ईसाई धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण पर्वों में से एक गुड फ्राइडे का विशेष महत्व है. हालांकि इस पर्व को उत्सव नहीं बल्कि शोक रूप में मनाया जाता है. गुड फ्राइडे को कई नामों से जाना जाता है, ये नाम हैं- ग्रेट फ्राइडे, होली फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे.

शोक का दिन गुड फ्राइडे

ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार, गुड फ्राइडे वो दिन था जब रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुल के आदेश को मानते हुए यीशु मसीह को सूली यानी क्रूस पर चढ़ाया दिया गया था. वहीं, धर्म की रक्षा के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ गए और मानवता की सीख दी. ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है. आइए यीशु मसीह के सुविचार जान लें जो सिखाते हैं कि कैसे मानवता के रास्ते पर चला जा सकता है.

यीशु मसीह के सुविचार

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कभी कसम न खाओ क्योंकि तुम एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते.

मैं नया आदेश देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करों. जिस तरह से तुमसे मैंने प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो.

यदि तुम पूरी तरह सही होना चाहते हो तो गरीबो में अपनी सारी संपत्ति बांट दो. तुम्हें स्वर्ग का खजाना मिलेगा.

हमेशा दूसरो की मदद करो तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा.

लालच, व्यभिचार, हिंसा, स्वार्थ, चोरी, घृणा जैसी बुराइयों से बचो. दूसरों की मदद करों और प्रेम करो.

अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे दे दो. तुम्हारा सामान को ले जाए तो दोबारा इस बारे में उससे न पूछो. जैसा व्यवहार तुम लोगों से चाह रहे हो वही उनके साथ करो.

जो तुम्हारे भीतर है वह बाहर लाओ, तुम्हें यही बचा सकता है. अगर उसे बाहर नहीं लाते तो तुम्हें वह नष्ट कर देगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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