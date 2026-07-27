/Good Luck Mantra: विपदाओं ने घेर लिया है और नहीं मिल रही सफलता? तो इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप

Good Luck Mantra in Hindi: हिंदू धर्म में मंत्र जाप का बड़ा महत्व है. पूजा-पाठ के दौरान भी मंत्रों का जाप किया जाता है. साथ ही कुछ लोग ध्यान करके भी मंत्रों का जाप करते हैं. दरअसल, मंत्रों का जाप करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होने लगते हैं और पूजा सफल और संपन्न होती है. नियमित रूप से मंत्रों का जाप करना मन को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है.
ज्योतिष शास्त्र में भी कई परेशानियों का हर मंत्र जाप बताया गया है. ऐसे में मंत्रों का जाप अति महत्वपूर्ण हो जाता है. सुख-समृद्धि, सकारात्मकता, धन से लेकर सफलता के रास्ते मंत्रों के जाप से भी खुल सकते हैं. काम में आ रही बाधाओं के अंत के लिए भी मंत्रों के जाप को अति शुभ परिणाम देने वाले माना जाता है.
गणेश जी के एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से काम में आ रही बाधाओं का अंत होता है, सभी कार्य शांति से संपन्न हो जाते हैं. सभी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं और रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं. भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करें और फिर उनके मंत्र का जाप करें. इस मंत्र का जाप 11 बार करें.
मंत्र है- श्री गणेशाय नमः ।।
भाग्य बढ़ने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का जाप कर सकते हैं. इस मंत्र का जाप करने से सोया हुआ भाग्य जाग सकता है. इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सुख-शांति लगातार बढ़ती है. दुखों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है. इस मंत्र का जाप 11, 21 या 51 बार करें.
मंत्र है- ॐ ऐं श्रीं भाग्योदयं कुरु कुरु श्रीं ऐं फट्।।
चिंता से मुक्ति पाने के लिए अगर महादेव के विशेष मंत्र का निरंतर और नियम अनुसार जाप करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही मिल सकते हैं. यह मंत्र जीवन में शांति लाता है. शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाएं और साथ में शिव मंत्र का जाप करते रहें. रुद्राक्ष की माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.
मंत्र है: ॐ नम: शिवाय।
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)