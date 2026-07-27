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Good Luck Mantra: विपदाओं ने घेर लिया है और नहीं मिल रही सफलता? तो इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप

Good Luck Mantra: मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है जिसके जाप से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं. मंत्रों के जाप से विघ्न बाधाओं का अंत होता है और विपदाओं को दूर करने के रास्ते खुलते हैं. आइए इन मंत्रों को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 27, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:52 PM IST
Good Luck Mantra: विपदाओं ने घेर लिया है और नहीं मिल रही सफलता? तो इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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