Advertisement
trendingNow12978115
Hindi Newsधर्म

Gopashtami 2025: मनोकामनाओं की पूर्ति दिन है गोपाष्टमी पर्व, करलें ये 5 उपाय तो नहीं आएगी काम में बाधा!

Gopashtami 2025 Upay: हर साल कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी पर्व मनाने का विधान है. इस दिन गौ माता की पूजा कर उनसे जुड़े कुछ उपाय कर लें तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सकता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gopashtami 2025
Gopashtami 2025

Gopashtami 2025 Kab Hai: इस साल 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाने का विधान है. श्रीकृष्णजी ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि पर ही गौ चरण का कार्य इसी दिन से शुरू किया था इसी के कारण इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भक्त श्रीकृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और फिर गाय माता और बछड़े की पूजा करते हैं. शाम के समय गाइयों को चरानें के लिए भी जाते हैं. 

गोपाष्ठमी को लेकर एक कथा भी प्रचलित है कि गोवर्धन पूजा से निरंतर 7 दिनों तक जब घनघोर वर्षा होती रही तो अष्टमी तिथि पर इन्द्रदेव ने अपनी हार मान ली. ऐसे में यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई. गोपाष्टमी के दिन कुछ उपाय किए जानें तो इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति को होती ही है साथ ही सुख और समृद्धि का घर में वास रहता है.

गोपाष्टमी के उपाय
धन प्राप्ति और तरक्की
अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन 1 साबुत हल् लें और 5 सफेद कौड़ियां लें. अब इसे गाय के माथे से छुआएं और फिर इसे अच्छे से एक पोटली में रख लें. इस पोटली को धन रखने वाली जगह पर या तिजोरी में रख दें. दिनोदिन तरक्की होगी. धन बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सौभाग्य में वृद्धि 
गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ों को स्नान और उनका श्रृंगार कराएं. इसके बाद गायों को फूल, कुमकुम चढ़ाएं और आलता, रोली व हल्दी लगाएं. अब गौ माता की पूजा कर उनकी परिक्रमा कर उन्हें गुड़ खिलाएं और शाम के समय गाय संग बछड़ों को दूर घुमाने ले जाएं. शाम को घर आकर गायों की फिर से पूजा करें और गायों को हरा चारा गुड़ खिलाएं. ऐसा करने से घर में कभी खानपान की कमी नहीं होती है. सौभाग्य में वृद्धि होती है.

मनोकामनाओं की पूर्ति
गाय माता को फल, फूल चढ़ाएं और विधि अनुसार पूजा कर गाय माता की आरती गाएं. इससे एक साथ 33 कोटी देवी देवताओं की पूजा उपासना हो जाएंगी क्योंकि मान्यता है कि गाय माता में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है और गाय माता की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं. सभी काम पूरे होंगे और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी.

मानसिक शांति
शाम को गौशाले में गंगाजल छिड़कें और गाय की सेवा करें. घर में गौशाला न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी अन्य गौशाला में गाय के भोजन के लिए धन व दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान करें. मानसिक शांति मिलेगी और रोग दोष दूर होंगे. 

नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा
अगर आपकों महसूस हो रहा है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको किसी नकारात्मकता ने घेरा हुआ है तो आपको गोपाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से लिपाई करनी चाहिए, इसके अलावा गोबर से स्वास्तिक का चिह्न भी बना सकते हैं. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और हर ओर सकारात्मकता फैलेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर मां तुलसी के इन 8 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Swapna Shastra: वो पांच सपने जो देते हैं दिन फिरने के संकेत, जल्द मिलता है शुभ समाचार और अथाह धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Gopashtami 2025

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? टीका लगाते तस्वीर शेयर कर बताई पूरी कहानी
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? टीका लगाते तस्वीर शेयर कर बताई पूरी कहानी
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?