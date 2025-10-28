Gopashtami 2025: मनोकामनाओं की पूर्ति दिन है गोपाष्टमी पर्व, करलें ये 5 उपाय तो नहीं आएगी काम में बाधा!

Gopashtami 2025 Kab Hai: इस साल 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाने का विधान है. श्रीकृष्णजी ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि पर ही गौ चरण का कार्य इसी दिन से शुरू किया था इसी के कारण इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भक्त श्रीकृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और फिर गाय माता और बछड़े की पूजा करते हैं. शाम के समय गाइयों को चरानें के लिए भी जाते हैं.

गोपाष्ठमी को लेकर एक कथा भी प्रचलित है कि गोवर्धन पूजा से निरंतर 7 दिनों तक जब घनघोर वर्षा होती रही तो अष्टमी तिथि पर इन्द्रदेव ने अपनी हार मान ली. ऐसे में यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई. गोपाष्टमी के दिन कुछ उपाय किए जानें तो इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति को होती ही है साथ ही सुख और समृद्धि का घर में वास रहता है.

गोपाष्टमी के उपाय

धन प्राप्ति और तरक्की

अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन 1 साबुत हल् लें और 5 सफेद कौड़ियां लें. अब इसे गाय के माथे से छुआएं और फिर इसे अच्छे से एक पोटली में रख लें. इस पोटली को धन रखने वाली जगह पर या तिजोरी में रख दें. दिनोदिन तरक्की होगी. धन बढ़ेगा.

सौभाग्य में वृद्धि

गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ों को स्नान और उनका श्रृंगार कराएं. इसके बाद गायों को फूल, कुमकुम चढ़ाएं और आलता, रोली व हल्दी लगाएं. अब गौ माता की पूजा कर उनकी परिक्रमा कर उन्हें गुड़ खिलाएं और शाम के समय गाय संग बछड़ों को दूर घुमाने ले जाएं. शाम को घर आकर गायों की फिर से पूजा करें और गायों को हरा चारा गुड़ खिलाएं. ऐसा करने से घर में कभी खानपान की कमी नहीं होती है. सौभाग्य में वृद्धि होती है.

मनोकामनाओं की पूर्ति

गाय माता को फल, फूल चढ़ाएं और विधि अनुसार पूजा कर गाय माता की आरती गाएं. इससे एक साथ 33 कोटी देवी देवताओं की पूजा उपासना हो जाएंगी क्योंकि मान्यता है कि गाय माता में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है और गाय माता की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं. सभी काम पूरे होंगे और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी.

मानसिक शांति

शाम को गौशाले में गंगाजल छिड़कें और गाय की सेवा करें. घर में गौशाला न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी अन्य गौशाला में गाय के भोजन के लिए धन व दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान करें. मानसिक शांति मिलेगी और रोग दोष दूर होंगे.

नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा

अगर आपकों महसूस हो रहा है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको किसी नकारात्मकता ने घेरा हुआ है तो आपको गोपाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से लिपाई करनी चाहिए, इसके अलावा गोबर से स्वास्तिक का चिह्न भी बना सकते हैं. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और हर ओर सकारात्मकता फैलेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

