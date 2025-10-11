Advertisement
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर बड़े दूलार से कान्हा को परोसे 56 भोग, जानें भोग की लिस्ट और पूजा विधि!

56 Bhog On Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के बाद आता है जिस हर कृष्ण भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं. इस 56 भोग भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है. आइए जानें उस 56 भोग में क्या क्या होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:27 PM IST
Govardhan Puja 2025
Govardhan Puja 2025

Govardhan Puja 2025 56 Bhog List: सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा तो की ही जाती है इसके साथ ही गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की भी पूजा आराधना की जाती है. दीपोत्सव के बाद इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को  मनाया जाएगा. पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:30 बजे से लेकर सुबह 08:47 बजे तक है. मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है. इस दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने का विशेष विधान हैं, इससे प्रसन्न होकर कान्हा जी अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं. आइए जानें गोवर्धन पूजा पर कौन 56 भोग भगवान को अर्पित करें.

कान्हा जी को अर्पित करें ये छप्पन भोग (56 Bhog List)
56 भोग की लिस्ट देखें जिन्हें भगवान कृष्ण को अर्पित करें जिससे प्रसन्न होकर भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें.
पंजीरी, माखन-मिश्री, जलेबी, रबड़ी, जीरा-लड्डू, खीर, रसगुल्ला, मालपुआ
मोहनभोग, मूंग दाल हलवा, पेड़ा, पिस्ता बर्फी, घेवर, शक्कर पारा, पंचामृत, गोघृत
काजू-बादाम बर्फी, मठरी, आम, केला, अंगूर, सेब, चटनी, मुरब्बा
पकौड़े, साग, दही, आलूबुखारा, किशमिश, चावल, कढ़ी, चीला
खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, पापड़, दूधी की सब्जी, पूड़ी, टिक्की, दलिया, देसी घी
सफेद-मक्खन, ताजी क्रीम, शहद, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ
 मीठे चावल, शिकंजी, चना, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा 

भोग और पूजा विधि
भक्त अपने घर में या आसपास के लोगों के साथ गोवर्धन अन्नकूट पूजा करें.
पूजा से पहले भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के लिए 56 भोग तैयार कर लें.
आंगन में या मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से कृष्ण जी द्वार धारण किए गोवर्धन पर्वत का चित्र उकेरें.
पर्वत के मध्य में जो श्रीकृष्ण का चित्र बनाया है उनकी ही पूजा आराधना की जाएगी.
अब रोली, चावल, बताशे, जल अर्पित करें.
इसके बाद भगवान को दूध, पान, केसर जैसी सभी सामग्री को धीरे धीरे अर्पित करें.
अब भगवान के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें. 
इसके बाद अंत में 56 भोग बनाया है उसे कान्हा जी के सामने बड़े ही दुलार से आर्पित करें.
इसके बाद गायों और बछड़ों की पूजा कर उनके चरणों माथे पर हल्दी तिलक लगाएं. 
गायों और बछड़ों को हरी घास और गुड़ का भोग अर्पित करें. 
भगवान कृष्ण की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

गोवर्धन पूजा पर क्यों लगाया जाता है 56 भोग
पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदावन के ग्रामीण हर वर्ष इंद्र देव की पूजा आराधना करते ताकि उनकी कृपा से वर्षा हो सके और खेती में कोई बाधा न आए. लेकिन श्रीकृष्ण ने गांववालों को समझाया कि वर्षा की असल वजह प्रकृति है पेड़, नदियां व पर्वत है. इस पर गांववालों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी जिससे क्रोधिक होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश की. इससे वृंदावनवासियों को बचाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसकी आड़ में सभी गांववालों सुरक्षित किया. जब स्थिति सामान्य हुई तो वृंदावनवासियों ने श्रीकृष्ण के लिए सम्मान व्यक्ति किया और माता यशोदा ने 56 भोग बनाकर भगवान को अपने हाथों से खिलाया.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

