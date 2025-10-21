Advertisement
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर दिव्य मंत्रों का जाप कर पाएं श्रीकृष्ण की कृपा, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Govardhan Puja 2025 Date And Time: गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है यानी कार्तिक अमावस्या पर दिवाली और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा, इस साल इस त्योहार की डेट शुभ मुहूर्त और मंत्र क्या हैं आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:58 AM IST
Govardhan Puja 2025
Govardhan Puja 2025

Govardhan Puja 2025: दिवाली के बाद बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है. इस साल 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को गोवर्धन पूजा की जाएगी. इस दिन भगवान कृष्ण व  गोवर्धन महाराज की विशेष पूजा की जाती है. इसके बाद सभी गोवंश की पूजा करने और उन्हें भोग कराने का भी विधान है. गायों की विशेष आराधना सेवा इस दिन की जाती है. वहीं श्रीकृष्ण को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं. घर के आंगन में या घर के मुख्य द्वार के सामने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकरशुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है. 

गोवर्धन पूजा 2025 तिथि व मुहूर्त (Govardhan Puja 2025 Date And Time)
इस साल गोवर्धन पूजा पर 22 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल मुहूर्त में सुबह 06:30 बजे से लेकर 08:47 बजे तक पूजा की जा सकेगी. वहीं दोपहर 03:36 बजे से लेकर 05:52 बजे तक सायाह्नकाल मुहूर्त गोवर्धन पूजा के लिए होगा.

गोवर्धन पूजा मंत्र (Govardhan Puja Mantra)
इस मंत्र का करें जाप-
-गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।
विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।

इस मंत्र का करें जाप-
लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता।
घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु।।

इस मंत्र का करें जाप-
ॐ क्लीं कृष्णाय नमः

इस मंत्र का करें जाप-
श्री कृष्णाय वयं नुम:

इस मंत्र का करें जाप-
सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे।
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुम:।।

इस मंत्र का करें जाप-
ॐ देविकानन्दनाय विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण:प्रचोदयात

गोवर्धन पूजा की सामग्री (Govardhan Puja Samagri)
रोली, अक्षत, चावल, बताशा
नैवेद्य, मिठाई, गंगाजल, पान
फूल, खीर,सरसों के तेल का दीपक
गाय का गोबर गोवर्धन पर्वत की फोटो
दही, शहद, धूप-दीप, कलश
केसर, फूल की माला
कृष्ण जी की प्रतिमा या तस्वीर
गोवर्धन पूजा की कथा की किताब

गोवर्धन पूजा विधि (Govardhan Puja Vidhi In Hindi)
गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जा सकती है. पूजा से पहले स्नान कर लें.
गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और फूलों से सजाएं. 
गोवर्धन की नाभि वाली जगह पर दीपक रखें.
इस दीपक में दही, शहद, बताशे डालें. दूध, गंगा जल भी एक एक बूंद डालें.
अब गोवर्धन आकृति की लोटे से जल गिराते हुए व जौ बोते हुए 7 बार परिक्रमा करें. 
अब गाय, बैल जैसे पशुधन की पूजा करें.
गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की आरती कर पूजा संपन्न करें.

