Govardhan Puja 2025: इस साल दिवाली के अगले दिन नहीं तो आखिर कब है गोवर्धन पूजा? डेट को लेकर कन्फ्यूजन अभी करें दूर

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल दिवाली के अगले दिन ही मनाया जाता है लेकिन इस साल 2025 में ऐसी क्या तिथियों की स्थितियां बनी की आज यानी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार नहीं मनाया जा रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर मनाया जानें वाला गोवर्धन पूजा पर्व इस साल 21 अक्टूबर 2025 को है या 22 अक्टूबर 2025 को है. गोवर्धन पूजा की डेट को लेकर अगर कोई संशय है तो इस कड़ी में हम उसे दूर करेंगे.

गोवर्धन पूजा कब है? (Govardhan Puja Kab Hai)

गोवर्धन पूजा हर वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है और इस साल 2025 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत भले ही दिवाली के अगले दिन ही हो रही है लेकिन उदया तिथि में गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है तो इस स्थिति में यह पर्व 21 को न मनाकर 22 को मनाया जाएगा क्योंकि 21 अक्टूबर की शाम 05:57 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात में हो रहा है. इस तरह उदया तिथि में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी.

गोवर्धन पूजा तिथि का क्न्फ्यूजन करें दूर

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 अक्टूबर शाम 05:57 मिनट से

तिथि का समापन 22 अक्टूबर रात्रि 08:18 बजे होगा.

प्रातःकाल में गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:30 बजे से लेकर 08:47 बजे तक

सायाह्नकाल में गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 03:36 बजे से लेकर 05:52 बजे तक.

गोवर्धन पूजा पर्व क्यों मानाया जाता है

हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक गोवर्धन पूजा को तब से मनाया जाता है जब श्रीकृष्ण ने इंद्र के घंमड को तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को केवल अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था. ऐसे में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा कर श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं. गोवर्धन पूजा के दिन पूजा करने के बाद गाय बैल को भोग के रूप में बरा चारा रोटी आदि खिलाया जाता है और फिर दान आदि किए जाते हैं. गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है.

