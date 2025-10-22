Advertisement
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर श्रीकृष्ण को राशि अनुसार अर्पित करें भोग, सभी मनोकामनाओं की होगी पूर्ति!

Govardhan Puja 2025: मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन अगर अपनी राशि के अनुसार भगवान कृष्ण को भोग अर्पित करें तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और किए गए कानें के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:11 AM IST
Govardhan Puja 2025
Govardhan Puja 2025

Govardhan Puja Bhog: सनातन धर्म में दीपावली के गोवर्धन पूजा का विशेष पर्व मनाया जाता है. इस दिन गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा तो की जाती है, इसके साथ ही श्रीकृष्ण और गौ माता की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है. इस दिन भक्त अन्नकूट भोग भगवान को अर्पित करते हैं जिससे श्रीकृष्ण अति प्रसन्न होकर जीवन के दुखों और परेशनियं का नाश करते हैं. गोवर्धन पूजा इस साल आज यानी 22 अक्टूबर 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है. ध्यान दें कि गोवर्धन पर्वत और  श्रीकृष्ण की पूजा के समय अगर अपनी राशि के अनुसार भोग लगाएं तो हर कम के शुभ पल प्राप्त हो सकते हैं और घर में सुख-समृद्धि आएगी. इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी. आइए भोग की पूरी लिस्ट देखें.

आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण को क्या भोग चढ़ाएं
मेष राशि- मेष राशि के जातक पूजा में श्री कृष्ण को मौसमी फल,  सब्जियां और लाल रंग की मिठाई का भोग चढ़ाएं. भगवान कृष्ण कृपा करेंगे. 
वृषभ राशि-वृषभ राशि के जातक भगवान कृष्ण को फल और माखन का भोग अर्पित करें, सफेद रंग की मिठाई का भोग भी भगवान को अर्पित करें, सुख बढ़ेगा.
मिथुन राशि -मिथुन राशि के जातक गोवर्धन पूजा पर श्री कृष्ण को हरी सब्जी और हरे रंग की मिठाई का भोग अर्पित करें. जीवन की परेशानियों का अंत होगा.
कर्क राशि-  राशि के जातक श्री कृष्ण को सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें. मिश्री चढ़ाएं. भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी, मन शांत रहेगा.
सिंह राशि- सिंह के जातकों के लिए श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें फल, मौसमी सब्जियां चढ़ाना चाहिए. केसरिया या लाल रंग की मिठाई चढ़ाने से काम बनेंगे.
कन्या राशि- कन्या राशि के जातक अगर श्री कृष्ण को हरी सब्जी का भोग चढ़ाएं तो सभी आर्थिक मामलों की परेशानियां दूर होगी. 
तुला राशि - तुला राशि के जातक अगर श्री कृष्ण को भोग में फल और सफेद मिठाई का अर्पित करें तो भोतिक सुख बढ़ेगा.
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातक गोवर्धन पूजा में भगवान को लाल रंग की मिठाई और मौसमी फल का भोग अर्पित करें. जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी.
धनु राशि- धनु राशि के जातक अगर भगवान कृष्ण को पूजा में 5 प्रकार के फल और बेसन की मिठाई भोग में अर्पित करें तो सभी दुख दूर होंगे.
मकर राशि- मकर राशि के जातक श्री कृष्ण को सेब, सब्जी और 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग चढ़ाएं. काला तिल चढ़ाना भी अति शुभ होगा.
कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातक कृष्ण को फल व सब्जी का भोग तुलसी का पत्ता डालकर चढ़ाएं को यह शुभ फलदायी सिद्ध होगा.
मीन राशि- मीन राशि के जातक गोवर्धन पूजा पर भगवान को पीले फल और पीली मिठाई व गुड़ का भोग अर्पित करें.श्री कृष्ण सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

