Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय, मिलगा धन सुख और शांति का आशीर्वाद!

Govardhan Puja Upay In Hindi: इस साल 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाएगा. इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन आकृति बनाई जाती है और गोवर्धन की परिक्रमा करने का भी विधान है. अगर इस पर्व पर कुथ विशेष उपाय किए जाएं तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. सेहत से लेकर धन आदि कि समस्या का का अंत हो सकता है और जीवन के सभी दुखों का नाश हो सकता है. हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि पर यानी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने का विधान है.

गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय

गोवर्धन पूजा के समय थाली में पूजा सामग्री लें और साथ में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां भी रख लें. अब पूजा के समय गोमती चक्र और कौड़ियों की भी रोली-चावल अर्पित कर पूजा करें. अब इन्हें लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी में रख दें. धन प्राप्ति का यह एक अचूक उपाय है.

सकारात्मकता के लिए उपाय

घर में सकारात्मकता बनी रहे और महौल खुशनुमा हो इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता की सेवा करें. माता के मस्तक पर तिलक लगाएं और हरा चारे का भोग करवाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

कंडों का उपाय

गोवर्धन पूजा के दिन अगर शाम के समय गाय के गोबर के कंडों को जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में घुमाएं को नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा. इस दिन तुलसी के सामने घी का दीया जलाने से भी नकारात्मकता का नाश हो जाएगा.

अच्छी सेहत के लिए उपाय

पेट संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की आकृति के पास राहु यंत्र स्थापित करें. यंत्र को साफ थाली में स्थापित करें और फिर विधि विधान से पूजा करें. अब इस राहु यंत्र को ताबीज में भरकर गले में धारण करें.

करियर में उन्नति के लिए उपाय

बच्चों के करियर में उन्नति हो इसके लिए विष्णु मंदिर में हरी सब्जी दान करें और भगवान के सामने बैठकर विष्णु जी के मंत्र ‘ऊँ नमो भगवते नारायणाय’का जाप 108 बार करें.

आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय

गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता को स्नान आदि कराएं और फिर तिलक करें. इसके बात माता की सात बार परिक्रमा करें. घर की छोटी से बड़ी आर्थिक समस्या का अंत होगा और लक्ष्मी की आवक घर में बढ़ेगी.

चौमुखी दीपक का उपाय

गोवर्धन पूजा के दिन अगर सच्चे मन से पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं. इस एक उपाय से धन संबंधी दिक्कतों का अंत होगा. इस एक उपाय को अचूक माना गया है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

और पढ़ें- Vastu Tips: मांग मांगकर इस्तेमाल करते हैं ये 5 चीजें तो हो जाएं सावधान, नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी!