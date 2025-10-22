Advertisement
trendingNow12970586
Hindi Newsआरती

गोवर्धन पूजा के दिन ये काम करने से कभी नहीं होगी अन्‍न की कमी, धन-धान्‍य से भरा रहेगा घर

Govardhan Puja Katha : 22 अक्‍टूबर को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है, अन्‍नकूट होता है. भगवान कृष्‍ण को 56 भोग लगाए जाते हैं. इस दिन पूजा में गोवर्धन पर्वत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोवर्धन पूजा के दिन ये काम करने से कभी नहीं होगी अन्‍न की कमी, धन-धान्‍य से भरा रहेगा घर

Govardhan Puja Vrat Katha in Hindi: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है. गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्‍नकूट का यह पर्व कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं. इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्‍टूबर, बुधवार को है. गोवर्धन पूजा वैसे तो उत्‍तर भारत समेत देश के कई राज्‍यों में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन मंदिरों में भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं. लेकिन इसकी सबसे अधिक रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में देखने को मिलती है. 

गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं. गाय-बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं. भगवान श्रीकृष्ण की विशेष लीला से जुड़ा यह पर्व प्रकृति की पूजा का पर्व है. गोवर्धन पूजा करने और इसकी कथा पढ़ने से घर में कभी अन्‍न की कमी नहीं होती है. यहां पढ़ें गोवर्धन पूजा की कथा. 

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर नाचने लगेंगे 5 राशि वाले लोग, साल 2026 में होने वाले हैं मालामाल, खरीदनी पड़ जाएगी नोट गिनने की मशीन

Add Zee News as a Preferred Source

गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ''एक बार देव राज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था. इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक विशेष लीला रची. एक बार गोकुल में सभी लोग तरह-तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य-संगीत कर रहे थे. यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी मां यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के सवाल पर मां यशोदा ने उन्हें बताया हम देव राज इंद्र की पूजा कर रहे हैं. तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं?

यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि, भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है. माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि, ऐसे तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहां लगे पेड़-पौधों की वजह से ही बारिश होती है.

यह भी पढ़ें: भाई दूज कब है? तारीख को लेकर भाई-बहनों में भारी कंफ्यूजन, जान लें वजह और सही समय

भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुल वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे यह सब देखकर इंद्र देव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुल वासी घबरा गए. तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए.

भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा. भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुल वासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया. तब भगवान इंद्र को अहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है. जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें 56 भोग लगाए. तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है.''

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Govardhan Puja 2025

Trending news

शारीरिक संबंध बनाने की बात कहने से रेप माना जाएगा? हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
delhi high court news
शारीरिक संबंध बनाने की बात कहने से रेप माना जाएगा? हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश