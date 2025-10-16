Govatsa Dwadashi 2025: कब है बछ बारस या गोवत्स द्वादशी व्रत? जानें क्या है पूजा विधि, नियम और शुभ मुहूर्त!

Govatsa Dwadashi Vrat 2025 Niyam: गोधन की पूजा अर्चना करने के लिए हर साल गोवत्स द्वादशी व्रत का संकल्प किया जाता है. इस पर्व पर गाय और बछड़े की विधि अनुसार पूजा की जाती है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है. गोवत्स द्वादशी व्रत को वासु बारस और वाघ बरस नाम से भी जाना जाता है. बछ बारस, नंदिनी व्रत भी इसे कहते हैं. गोवत्स द्वादशी व्रत रखने से घर के बच्चों की आयु लंबी होती है और परिवार में समृद्धि आती है. इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि से गाय और बछड़े की पूजा की जाती है आइए जानें.

गोवत्स द्वादशी कब है? (Govatsa Dwadashi 2025 Kab Hai)

हर साल कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि पर गोवत्स द्वादशी का व्रत रखा जाता है. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को सुबह के समय 11:12 बजे शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन अगले दिन 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को दोपहर के समय 12:18 बजे होगा. प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी पर मान्य होने से 17 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा.

गोवत्स द्वादशीव्रत के नियम ( Govatsa Dwadashi Vrat Niyam)

गोवत्स द्वादशी के दिन कुछ चीजों का सेवन कतई नहीं करना चाहिए.

गेहूं, चावल और गाय के दूध से बनी चीजें न खाएं.

भैंस का दूध, फल का सेवन या सादे भोजन का सेवन न करें.

चाकू या किसी धारदार वस्तु का इस्तेमाल करना वर्जित होता है.

तामसिक चीजों का सेवन न करें.

गोवत्स द्वादशी पूजा मुहूर्त (Govatsa Dwadashi 2025 Puja Muhurat)

गोवत्स द्वादशी पर प्रदोषकाल में पूजा करने का विधान है तो इस दिन द्वादशी तिथि लगने पर प्रदोषकाल में पूजा का मुहूर्त शाम के समय 05:49 से लेकर रात के 08:20 बजे तक का होगा. इसी शुभ मुहूर्त में गोवत्स द्वादशी की पूजा करें.

गोवत्स द्वादशी पूजा विधि ( Govatsa Dwadashi Puja Vidhi)

गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें.

गौ माता और बछड़े की पूजा करें.

पूजा से पहले गोमाता और उसके बछड़े को स्नान कराएं.

सींगों को सजाएं और उन्हें माला भी पहनाएं.

गोमाता और उसके बछड़े को रोली और चंदन अर्पित करें.

गोमाता और उसके बछड़े को दीया दिखाएं और श्रद्धा पूर्ण मन से पूजा करें.

आटे की लोई में गुड़ डालें और गाय को भोग अर्पित करें.

दीपक जलाएं और गौ माता और बछड़े की आरती करें.

गोवत्स द्वादशी की कथा सुनें सुनाएं.

पूरे दिन व्रत करें और अगले दिन पारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

