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Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण में भगवान की मूर्ति को छूने की मनाही क्यों? जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य

Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित बताया गया है. यहां तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे नियमों के पीछे का रहस्य क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 07, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:49 PM IST
Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण में भगवान की मूर्ति को छूने की मनाही क्यों? जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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