/Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण में भगवान की मूर्ति को छूने की मनाही क्यों? जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य

Solar Eclipse 2026 Rules: सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल 12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे का सूतक काल शुरू हो जाएगा जिसमें पूजा-पाठ और भोजन करना वर्जित होता है. इसके साथ ही देवी-देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना भी पूरी तरह से वर्जित बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण के दौरान कुछ नियम का पालन अगर न करें तो घर में और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है. सूर्य ग्रहण में मंदिर के कपाट को बंद करने का भी नियम है. आइए इस लेख में इन नियमों के पीछे का रहस्य जानें.
भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण की रात 09 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर ग्रहण समाप्त होगा. ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा जिससे सूतक काल भी नहीं माना जाएगा.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य ग्रहण लगने से पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. सूर्य की किरणें पृथ्वी तक सीधी नहीं पड़ती हैं. ऐसे में सूर्य ग्रहण में देवी-देवताओं की मूर्ति को छूने की मनाही होती है. मंदिर में विराजमान मूर्तियां दिव्य ऊर्जा से भरी रहती हैं. वहीं, ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से देवी-देवताओं की मूर्ति की ऊर्जा भी नकारात्मक हो सकती है. ऐसे में मूर्तियों को छूना वर्जित होता है और सूतक काल में मूर्तियों को ढक दिया जाता है.
सूतक काल में घर के मंदिर या छोटे-बड़े मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देवी-देवताओं की ऊर्जा और पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं. सूर्य ग्रहण के समापन होने पर पहले खुद स्नान करना चाहिए और फिर देवी-देवताओं को स्नान कराया जाता है. घर और मंदिर की साफ-सफाई करने का नियम है. साफ-सफाई के बाद गंगाजल छिड़का जाता है ताकि पूरा स्थान शुद्ध हो सके. अब देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा की जाती है और मंदिर या गरीबों में अन्न-धन व जरूरी चीजों का दान किया जाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)