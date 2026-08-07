/Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण में भगवान की मूर्ति को छूने की मनाही क्यों? जानिए क्या है इसके पीछे का रहस्य

सूतक काल में घर के मंदिर या छोटे-बड़े मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देवी-देवताओं की ऊर्जा और पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं. सूर्य ग्रहण के समापन होने पर पहले खुद स्नान करना चाहिए और फिर देवी-देवताओं को स्नान कराया जाता है. घर और मंदिर की साफ-सफाई करने का नियम है. साफ-सफाई के बाद गंगाजल छिड़का जाता है ताकि पूरा स्थान शुद्ध हो सके. अब देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा की जाती है और मंदिर या गरीबों में अन्न-धन व जरूरी चीजों का दान किया जाता है.

(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)