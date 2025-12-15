Griha Pravesh Muhurat 2026 : नए घर में करना चाहते हैं प्रवेश, देखें साल 2026 के सारे गृह प्रवेश मुहूर्त, 3 अबूझ मुहूर्त भी

Griha Pravesh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में हर शुभ-मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है. साथ ही विधि-विधान से देवताओं की पूजा की जाती है, ताकि कार्य का शुभ फल मिले. नए घर में प्रवेश करना भी ऐसा ही शुभ मौका होता है. यदि आप भी साल 2026 में नए घर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो नए साल में कई ऐसे बेहद शुभ मुहूर्त हैं, जिनकी पूरी लिस्‍ट आप यहां देख सकते हैं. शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करके घर में प्रवेश करने से घर में सकारात्‍मकता रहती है. घर के लोग स्‍वस्‍थ, खुश और संपन्‍न रहते हैं. साथ ही उन्‍हें तरक्‍की मिलती है, धन-समृद्धि बढ़ती है.

गृह प्रवेश के अबूझ मुहूर्त

बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा और दशहरा का दिन गृह प्रवेश के लिए अत्‍यंत शुभ माना गया है. हालांकि इस साल बसंत पंचमी के दिन शुक्र अस्‍त रहने से इस समय कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए. वहीं खरमास, होलाष्‍टक, अधिकमास और श्राद्ध पक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए.

गृह प्रवेश 2026 मुहूर्त

6 फरवरी 2026 - सुबह 12:23 से सुबह 1:18 (7 फरवरी) तक

11 फरवरी 2026 - सुबह 9:58 से सुबह 10:53 तक

19 फरवरी 2026 - शाम 8:52 से सुबह 6:55 (20 फरवरी) तक

20 फरवरी 2026 - सुबह 6:55 से दोपहर 2:38 तक

21 फरवरी 2026 - दोपहर 1:00 से शाम 7:07 तक

25 फरवरी 2026 - सुबह 2:40 से सुबह 6:49 (26 फरवरी) तक

26 फरवरी 2026 - सुबह 6:49 से दोपहर 12:11 तक

4 मार्च 2026 - सुबह 7:39 से सुबह 6:42 (5 मार्च) तक

5 मार्च 2026 - सुबह 6:42 से सुबह 8:17 तक

6 मार्च 2026 - सुबह 9:29 से शाम 5:53 तक

9 मार्च 2026 - रात 11:27 से सुबह 6:37 (10 मार्च) तक

13 मार्च 2026 - सुबह 3:03 से सुबह 6:32 (14 मार्च) तक

14 मार्च 2026 - सुबह 6:32 से सुबह 4:49 (15 मार्च) तक

20 अप्रैल 2026 - सुबह 5:51 से सुबह 7:27 तक

4 मई 2026 - सुबह 5:51 से सुबह 7:27 तक

8 मई 2026 - दोपहर 12:21 से रात 9:20 तक

13 मई 2026 - सुबह 5:32 से दोपहर 1:29 तक

24 जून 2026 - सुबह 5:25 से दोपहर 1:59 तक

26 जून 2026 - रात 10:22 से सुबह 5:25 (27 जून) तक

27 जून 2026 - सुबह 5:25 से रात 10:11 तक

1 जुलाई 2026 - सुबह 6:51 से सुबह 5:27 (2 जुलाई) तक

2 जुलाई 2026 - 5:27 सुबह से 9:27 सुबह तक

6 जुलाई 2026 - 4:07 शाम से 5:29 सुबह (7 जुलाई) तक

11 नवंबर 2026 - 6:40 सुबह से 11:38 सुबह तक

14 नवंबर 2026 - 8:24 सुबह से 11:23 सुबह तक

20 नवंबर 2026 - 6:56 सुबह से 6:31 सुबह (21 नवंबर) तक

21 नवंबर 2026 - 4:56 सुबह से 5:54 सुबह (22 नवंबर) तक

25 नवंबर 2026 - 6:52 सुबह से 6:52 सुबह (26 नवंबर) तक

26 नवंबर 2026 - 6:52 सुबह से 5:47 शाम तक

2 दिसंबर 2026 - 10:51 रात से 6:58 सुबह (3 दिसंबर) तक

3 दिसंबर 2026 - 6:58 सुबह से 9:23 सुबह तक

4 दिसंबर 2026 - 10:22 सुबह से 11:44 रात तक

11 दिसंबर 2026 - 3:04 सुबह से 7:04 सुबह (12 दिसंबर) तक

12 दिसंबर 2026 - 7:04 सुबह से दोपहर 2:06 तक

