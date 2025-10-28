Griha Pravesh Muhurat 2025: नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुरू होंगी शुभ तिथियां, देवउठनी एकादशी से दिसंबर तक ये है लिस्ट!

Griha Pravesh 2025 In November: धर्म में ऐसी परंपरा है कि नए घर में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की जाती है. इसके लिए गृह प्रवेश की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अनुसार नए घर में प्रवेश किया जाता है. किसी नए घर में प्रवेश करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. ऐसा करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का संचार होता है. ज्योतिष के अनुसार, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने का विधान है. इससे घर में कभी कोई बाधा नहीं आती और घर में खुशी का माहौल बना रहता है.

गृह प्रवेश कब से

ध्यान दें कि 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य किए जाएंगे. इसी तरह नए घर में गृह प्रवेश भी किया जाएगा. साल 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना बचा है. ऐसे में इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन-सी तिथियों में गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त है ताकि नए घर में खुशियों और सौभाग्य का वास हमेशा बना रहे. आइए गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि जान लें.

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि का पता होना बहुत जरूरी है क्यों नया घर वहां रहने वाले लोगों के लिए सौभाग्य और शांति लेकर आता है.हिंदू परंपरा के अनुसार, नवंबर गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां इस प्रकार हैं-

3, 6, 7, 8 नवंबर 2025.

14, 15, 24 और 29 नवंबर 2025.

गृह प्रवेश के लिए नवंबर 2025 की ये तिथि अति शुभ है. इन तारीखों में गृह प्रवेश करना सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है.

दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि

दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियों की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार कुछ तिथियां हैं जिसमें नये घर में प्रवेश किया जा सकता है. आइए उन तिथियों के बारे में जानें.

दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां-

1, 5 और 6 दिसंबर 2025

