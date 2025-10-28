Advertisement
Griha Pravesh Muhurat 2025: नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुरू होंगी शुभ तिथियां, देवउठनी एकादशी से दिसंबर तक ये है लिस्ट!

Griha Pravesh Shubh Date in 2025: नवंबर से लेकर दिसंबर तक गृह प्रवेश के शुभ तिथियां आइए जान लें. ताकिनए घर में प्रवेश करने की अपनी योजना पर आप कान करना शुरू कर दें. यहां है तिथियों की लिस्ट.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:22 PM IST
Griha Pravesh Date 2025
Griha Pravesh Date 2025

Griha Pravesh 2025 In November: धर्म में ऐसी परंपरा है कि नए घर में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की जाती है. इसके लिए गृह प्रवेश की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अनुसार नए घर में प्रवेश किया जाता है. किसी नए घर में प्रवेश करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. ऐसा करने से घर में हमेशा  सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का संचार होता है. ज्योतिष के अनुसार, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने का विधान है. इससे घर में कभी कोई बाधा नहीं आती और घर में खुशी का माहौल बना रहता है. 

गृह प्रवेश कब से
ध्यान दें कि 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य किए जाएंगे. इसी तरह नए घर में गृह प्रवेश भी किया जाएगा. साल 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना बचा है. ऐसे में इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन-सी तिथियों में गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त है ताकि नए घर में खुशियों और सौभाग्य का वास हमेशा बना रहे. आइए गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि जान लें.

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि
गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि का पता होना बहुत जरूरी है क्यों नया घर वहां रहने वाले लोगों के लिए सौभाग्य और शांति लेकर आता है.हिंदू परंपरा के अनुसार, नवंबर गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां इस प्रकार हैं- 
3, 6, 7, 8 नवंबर 2025.
14, 15, 24 और 29 नवंबर 2025. 
गृह प्रवेश के लिए नवंबर 2025 की ये तिथि अति शुभ है. इन तारीखों में  गृह प्रवेश करना सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है.

दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि
दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियों की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार कुछ तिथियां हैं जिसमें नये घर में प्रवेश किया जा सकता है. आइए उन तिथियों के बारे में जानें.
दिसंबर 2025 में गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां- 
1, 5 और 6 दिसंबर 2025

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

