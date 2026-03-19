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Hindi Newsधर्मगुड़ी पड़वा पर चमकने वाली है किस्मत! सोने के दाम में गिरावट, जानें खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त

गुड़ी पड़वा पर चमकने वाली है किस्मत! सोने के दाम में गिरावट, जानें खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त

गुड़ी पड़वा का दिन बेहद शुभ होता है, इ‍स दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. साथ ही धनतेरस और अक्षय तृतीया की तरह गुड़ी पड़वा का दिन भी सोना खरीदने के लिए अत्‍यंत शुभ माना गया है. जानिए आज 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा पर सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:31 AM IST
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गुड़ी पड़वा पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त.
गुड़ी पड़वा पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त.

आज गुड़ी पड़वा है और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ हो गया है. साथ ही चैत्र नवरात्र भी आज से शुरू हो गई हैं. गुड़ी पड़वा का दिन घर में धन-समृद्धि आकर्षित करने के लिए साल के सबसे खास दिनों में से एक माना गया है. इसलिए इस दिन सोना-चांदी खरीदने की परंपरा है. मान्‍यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन सोना-चांदी खरीदने से पूरे साल मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसती है. 

अच्‍छी खबर यह भी है कि बीते दिनों सोने-चांदी के दामों में जो भारी उछाल आया था, वो अब लगातार गिर रहा है. आज फिर कल के मुकाबले सोने के दामों में गिरावट हुई है. ऐसे में गुड़ी पड़वा का दिन सोना खरीदना खासा फायदेमंद निर्णय साबित हो सकता है. 

गुड़ी पड़वा पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज गुड़ी पड़वा पर 19 मार्च 2026, गुरुवार को सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और शाम को 06:29 बजे से 06:53 बजे तक दूसरा मुहूर्त है. वहीं 19 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक रहेगा. राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इसलिए इस समय में सोना-चांदी खरीदने से भी बचें. 

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दाम में भी हुई गिरावट 

बीते दिनों से सोने-चांदी के दामों में गिरावट जारी है. आज नोएडा में सोने की कीमत 1,58,240 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट हैं. दिल्‍ली में भी आज सोने के दाम 1,58,240 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट हैं. वहीं चांदी के दाम आज 2,64,900 रुपए प्रति किलो के आसपास है. हालांकि अलग-अलग शहरों में कीमतों में फर्क हो सकता है. 

सोना खरीदते समय ध्‍यान रखें कि यदि गहनें खरीद रहे हों तो हॉलमार्क वाले गहने ही लें. वहीं निवेश के लिए फाइन गोल्‍ड या फाइन सिल्‍वर लेना फायदेमंद होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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