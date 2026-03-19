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Hindi Newsधर्मGudi Padwa 2026: आज गुड़ी पड़वा पर इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना अति शुभ, पंचांग का दान समेत इन उपायों को कर पाएं पूरे साल सुख-समृद्धि!

Gudi Padwa 2026: आज गुड़ी पड़वा पर इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना अति शुभ, पंचांग का दान समेत इन उपायों को कर पाएं पूरे साल सुख-समृद्धि!

Gudi Padwa 2026 Ke Mantra: आज गुड़ी पड़वा पर ब्रह्मा जी के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना अति शुभ माना जाता है. आइए जानें इस पर्व पर किन उपायों को कर पूरे साल सुख-समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:37 AM IST
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Gudi Padwa 2026
Gudi Padwa 2026

Gudi Padwa 2026 Ke Upay Aur Mantra: हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है. इस साल आज यानी 19 मार्च 2026 को गुरुवार के दिन गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जा रहा है. इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. आइए जानें साल के पहले दिन की शुरुआत पर यानी गुड़ी पड़वा के दिन किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें जिससे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और पूरे साल घर और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार हो सके.

ब्रह्मा जी की पूजा करें
गुड़ी पड़वा या नव संवत्सर के दिन सुबह उठें और नित्य कर्म के बाद तेल का उबटन लगाएं और फिर स्नान आदि कर भगवान का ध्यान करें. अब साफ कपड़े पहनें और हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर पूजा का शुभ संकल्प करें. ऐसा करने से साल के पहले दिन से ही घर में सुख समृद्धि की 
सबसे पहले गणेशाम्बिका पूजन करें और फिर ब्रह्मा जी की उपासना करें. चौकी सजाएं या रेत की वेदी तैयार कर उस पर सफेद वस्त्र बिछाएं और फिर हल्दी या केसर युक्त अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं. अब ब्रह्माजी की प्रतिमा को चौकी या वेदी पर स्थापित करें. ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप करें. मंत्र है- 'ॐ ब्रह्मणे नमः' इस मंत्र का जाप कर ब्रह्माजी का आवाहनादि षोडशोपचार पूजा कर उनका आशीर्वाद लें. इसके साथ ही विघ्नों के अंत और वर्षभर के कल्याण की प्रार्थना ब्रह्माजी से करें.

पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जाप-
'ॐ ब्रह्मणे नमः' 
'भगवंस्त्वत्प्रसादेन वर्ष क्षेममिहास्तु में। संवत्सरोपसर्गा मे विलयं यान्त्वशेषतः।'
'ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः, अद्य ब्रह्मणो वयसः परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुकनामसंवत्सरे चैत्रशुक्ल प्रतिपदि अमुकवासरे अमुकगोत्रः अमुकनामाऽहं प्रारभमाणस्य नववर्षस्यास्य प्रथमदिवसे विश्वसृजः श्रीब्रह्मणः प्रसादाय व्रतं करिष्ये।'

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गुड़ी पड़वा के उपाय
पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को उत्तम और सात्विक भोजन कराएं और फिर खुद भोजन करें. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी.
गुड़ी पड़वा के दिन पंचांग सुनना सुनाना अति शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है.
नवीन पंचांग से वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष आदि के बारे में कथा सुने सुनाएं. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
गुड़ी पड़वा पर सामर्थ्यानुसार पंचांग दान करें और प्याऊ लगवाएं.
गुड़ी पड़वा के दिन नया वस्त्र धारण करें और घर में ध्वज, पताका, वंदनवार लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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