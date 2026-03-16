Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा पर्व हिंदू नववर्ष की शुरुआत की खुशी में मनाया जाता है. हर साल चैत्र प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जो कि इस साल 19 मार्च 2026, गुरुवार को है. इस दिन तेल स्नान करने की परंपरा है, जिसके ढेरों फायदे हैं.
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Oil Bath Benfits on Gudi Padwa : गुड़ी पड़वा के दिन घर में गुड़ी बनाकर उसकी पूजा की जाती है, मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति आती है. साथ ही धन-समृद्धि बढ़ती है. लेकिन हिंदू नववर्ष के पहले दिन यानी कि गुड़ी पड़वा पर धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए एक और जरूरी काम किया जाता है, वो है 'तेल स्नान'. गुड़ी पड़वा के दिन तेल स्नान करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी वजह हैं.
गुड़ी पड़वा त्योहार और तेल स्नान की यह परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत राज्य में निभाई जाती है. इन राज्यों में गुड़ी पड़वा पर्व साल के प्रमुख त्योहार में से एक है.
गुड़ी पड़वा तिथि प्रारंभ - चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 06:52 बजे से शुरू होगी. जो कि 20 मार्च की सुबह 04:52 बजे समाप्त होगी. गुड़ी पड़वा का त्योहार 19 मार्च 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा.
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गुड़ी पड़वा के दिन तेल स्नान करने की परंपरा के कई फायदे हैं. एक ओर माना जाता है कि गुड़ी पड़वा की सुबह जल्दी उठकर सुगंधित तेल शरीर पर लगाएं, फिर गुनगुने पानी से स्नान करें. इससे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं. स्किन अच्छी होती है, रक्त संचार बढ़ता है. कुल मिलाकर शरीर और मन दोनों ही खिल उठते हैं. व्यक्ति पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ नए साल में प्रवेश करता है. जिससे उसका पूरा साल अच्छा जाता है.
वहीं यह भी मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन तेल लगाने और फिर नहाने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में पैसा बढ़ता है. खुशियां आती हैं. गरीबी दूर होती है.
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यहां 'गुड़ी' का मतलब है विजय पताका (ध्वज) और 'पड़वा' का अर्थ प्रतिपदा तिथि. इसलिए गुड़ी पड़वा के दिन हर घर के मुख्य द्वार पर गुड़ी फहराई जाती है. जिसे डंडे में तांबे के लोटे और साड़ी से बनाया जाता है. फिर इसकी पूजा की जाती है. शाम को पूजा करने के बाद गुड़ी को उताकर शुद्ध स्थान पर रख दिया जाता है.
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)