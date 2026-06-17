Gujarat disappearing shiva temple: हमारे देश में रहस्यों और अनोखे धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है. कई जगहें तो ऐसी हैं, जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है. ऐसा ही एक अनोखा और चमत्कारी मंदिर गुजरात के भरूच जिले के पास मौजूद है. इसे लोग स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं.
ये मंदिर अरब सागर के किनारे कवी कंबोई नाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव में बना हुआ है. इस जगह की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे लोग गायब होने वाला मंदिर भी कहते हैं. समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यहां का नजारा बेहद खूबसूरत और डरावना दोनों लगता है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खासियत इसका गायब हो जाना है. यह पूरा मंदिर दिन में दो बार समुद्र की ऊंची लहरों के बीच पूरी तरह से समा जाता है. समुद्र तट से करीब 100 मीटर दूर पानी के अंदर बना यह मंदिर हाई टाइड यानी ज्वार आने पर पानी में डूब जाता है.
उस समय मंदिर का गर्भगृह, उसके बड़े बड़े खंभे और दीवारें कुछ भी दिखाई नहीं देती हैं. बस कभी कभी शिवलिंग का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा ही पानी के ऊपर नजर आता है. फिर कुछ घंटों बाद जैसे ही पानी उतरता है, यह मंदिर दोबारा अपने आप दिखाई देने लगता है.
इस मंदिर का नाम स्तंभेश्वर पड़ने के पीछे भी एक बेहद ठोस वजह है. मंदिर के अंदर पत्थर के बहुत ही मजबूत स्तंभ यानी खंभे बने हुए हैं. समुद्र की इतनी तेज और भयानक लहरें रोज इन खंभों से टकराती हैं. इसके बावजूद ये खंभे सदियों से बिना किसी नुकसान के अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं.
यही वजह है कि लोग इसे प्रकृति और भगवान की भक्ति का एक अनोखा मिलन मानते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा इस बात की सलाह दी जाती है कि वे समुद्र की लहरों के समय का पूरा ध्यान रखें. आप इस मंदिर के अंदर सिर्फ लो टाइड यानी भाटा के समय ही जा सकते हैं.
इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है और इसका संबंध सीधे देवताओं से जोड़ा जाता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के एक पापी राक्षस का वध किया था. वध करने के बाद उनके मन में थोड़ी अशांति थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने तीन अलग अलग जगहों पर शिवलिंग स्थापित किए थे.
माना जाता है कि स्तंभेश्वर महादेव उन्हीं तीन पवित्र शिवलिंगों में से एक है. इस मंदिर में एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है. यहां भगवान शिव का अभिषेक दूध या जल से नहीं, बल्कि विशेष रूप से तेल से किया जाता है, जो देश के बाकी शिव मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलता है.
अगर आप भी इस अनोखे और जादुई नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो यहां की यात्रा का प्लान बना सकते हैं. यह चमत्कारी स्थान वडोदरा शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है. वहीं अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो आपको करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करना होगा.
यहां आने से पहले बस एक बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखें. स्थानीय प्रशासन या इंटरनेट से ज्वार भाटा का समय पहले ही पता कर लें. इससे आप बिना किसी खतरे के भगवान शिव के दर्शन भी कर पाएंगे और मंदिर के पानी में गायब होने वाले अद्भुत नजारे का मजा भी ले सकेंगे.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)