/जहां से शुरू होती है 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा! जानिए सोमनाथ मंदिर का इतिहास और अंटार्कटिका से जुड़े अनसुलझे रहस्य, पढ़ें पूरी डिटेल

गुजरात के वेरावल में प्रभास पाटन के पास स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर को देश का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है. समुद्र किनारे बसा यह पावन धाम करोड़ों लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है.
ये मंदिर न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने हजारों साल पुराने इतिहास और कभी न मिटने वाले अस्तित्व के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्र देव यानी चंद्रमा ने की थी. कथा के अनुसार, राजा दक्ष के श्राप के कारण जब चंद्रमा की चमक घटने लगी, तो उन्होंने इस जगह पर शिवजी की कठिन तपस्या की.
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई. चंद्रमा के नाम 'सोम' पर ही इस धाम का नाम सोमनाथ पड़ा और तब से इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाने लगा.
सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में बना हुआ एक बेहद सुंदर मंदिर है. इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही रहस्यमयी 'बाण स्तंभ' लगा है. इस स्तंभ पर लिखे संदेश के अनुसार, यहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका) तक सीधे रास्ते में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता है.
पुराने जमाने में बिना किसी तकनीक के इतना सटीक भौगोलिक ज्ञान होना आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है.
सोमनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुला रहता है. दिन में तीन बार सुबह 7:00 बजे, दोपहर 12:00 बजे और शाम 7:00 बजे यहां आरती होती है.
शाम को 7:45 से 8:45 बजे के बीच मंदिर परिसर में एक शानदार साउंड एंड लाइट शो भी दिखाया जाता है. मंदिर में दर्शन के लिए सभी भक्तों को सादे और पारंपरिक कपड़े पहनकर आने की सलाह दी जाती है.
सोमनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और फ्लाइट सभी की सुविधा है. अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं, तो सबसे पास दीव एयरपोर्ट (लगभग 63 किमी) और राजकोट एयरपोर्ट (लगभग 200 किमी) है.
ट्रेन से आने वालों के लिए ोसोमनाथ रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है. इसके अलावा गुजरात रोडवेज की बसें भी यहां के लिए लगातार चलती रहती हैं.
सोमनाथ दर्शन करने के बाद आप आसपास के दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं. मंदिर से थोड़ी दूर पर भल्लका तीर्थ है, जहां माना जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी.
इसके अलावा तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम भी यहां का मुख्य आकर्षण है. श्रद्धालु यहां गीता मंदिर और 'सूरज मंदिर' के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारियों पर आधारित है. इस खबर का मुख्य उद्देश्य पाठकों को भारत के धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सही जानकारी देना है. इसमें दी गई बातें जनश्रुतियों और लोक परंपराओं पर आधारित हैं. पाठकों से अनुरोध है कि यात्रा या दर्शन से जुड़ी तिथियों और नियमों की पक्की जानकारी स्थानीय प्रशासन या सोमनाथ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से जरूर ले लें.