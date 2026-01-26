Advertisement
trendingNow13086650
Hindi Newsधर्मगुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी नवमी पर चुपके से करें ये उपाय, बड़ी से बड़ी समस्‍या होगी दूर, बहकर आएगा धन

गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी नवमी पर चुपके से करें ये उपाय, बड़ी से बड़ी समस्‍या होगी दूर, बहकर आएगा धन

Gupt Navratri 2026 Upay: माघ महीने की गुप्‍त नवरात्रि समापन की ओर हैं. इन गुप्‍त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है. साथ ही इस समय में किए गए उपाय सारे कष्‍टों को दूर करते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी नवमी पर चुपके से करें ये उपाय, बड़ी से बड़ी समस्‍या होगी दूर, बहकर आएगा धन

Gupt Navratri 2026 Upay: इस साल 19 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हुईं थीं, जो 27 जनवरी 2026 को समाप्‍त होंगी. 26 जनवरी को गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी है और 27 जनवरी को नवमी है. इन गुप्‍त नवरात्रि में 10  महाविद्याओं मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रवती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है. मां दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा-साधना करने के लिए गुप्‍त नवरात्रि विशेष होती हैं. इन 9 दिनों में तंत्र-मंत्र साधना की जाती है. 

माघ गुप्त नवरात्रि के उपाय 

गुप्‍त नवरात्रि का समय जीवन की कई परेशानियों से निजात पाने का भी होता है. साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्‍त नवरात्रि विशेष होती हैं. ज्‍योतिष और लाल किताब में गुप्‍त नवरात्रि के कुछ ताकतवर उपाय बताए गए हैं. जिन्‍हें गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी-नवमी पर कर लें. कोशिश करें कि ये उपाय गुप्‍त तौर पर ही करें. 

यह भी पढ़ें: फरवरी में आधा दर्जन राजयोग, 5 राशि वालों को मिलेगी बेशुमार दौलत, ऊंचा पद और मान-सम्‍मान, राजा जैसी आएगी फीलिंग

Add Zee News as a Preferred Source

करियर में तरक्‍की पाने के उपाय - माघ गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी या नवमी की रात को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर नौ बताशे लें. फिर हर बताशे पर 2-2 लॉन्ग रखकर इसे मां दुर्गा को चढ़ाएं. फिर माता से नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की देने की प्रार्थना करें. यह उपाय करियर में तरक्‍की के नए रास्‍ते खोलेगा. 

शादी में आ रही बाधा दूर करने का उपाय - यदि शादी में बाधा आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और लाल फूलों की माला अर्पित करें. फिर जल्‍द विवाह कराने की प्रार्थना करें. 

यह भी पढ़ें: 26-1-2026 पर अंकों का दुर्लभ संयोग, तारीख का जोड़ बना रहा शनि का नंबर, किस राशि पर कैसा होगा असर?

बीमारी से निजात पाने के उपाय - बीमारी से निजात पाने के लिए गुप्‍त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करें, लाल फूल अर्पित करें. लाल झंडा अर्पित करें और बीमारी से निजात देने की प्रार्थना करें. यह उपाय अपने बीमार परिजन के लिए भी कर सकते हैं. 

इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभ देता है. यदि पूरा पाठ ना कर पाएं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें. फिर मां दुर्गा की आरती करें. ये उपाय जीवन की तमाम परेशानियां दूर करेगा और जीवन में सकारात्‍मकता लाता है.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Gupt Navratri 2026

Trending news

प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
दिल्ली परेड से पहले दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, यूरोप की रिपोर्ट से शर्म में पाक
26 January parade
दिल्ली परेड से पहले दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, यूरोप की रिपोर्ट से शर्म में पाक
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: शुभांशु शुक्ला को मिला अशोक चक्र, थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर होगी परेड
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: शुभांशु शुक्ला को मिला अशोक चक्र, थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर होगी परेड
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
77th Republic Day parade
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज