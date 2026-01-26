Gupt Navratri 2026 Upay: इस साल 19 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हुईं थीं, जो 27 जनवरी 2026 को समाप्‍त होंगी. 26 जनवरी को गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी है और 27 जनवरी को नवमी है. इन गुप्‍त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रवती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है. मां दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा-साधना करने के लिए गुप्‍त नवरात्रि विशेष होती हैं. इन 9 दिनों में तंत्र-मंत्र साधना की जाती है.

माघ गुप्त नवरात्रि के उपाय

गुप्‍त नवरात्रि का समय जीवन की कई परेशानियों से निजात पाने का भी होता है. साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्‍त नवरात्रि विशेष होती हैं. ज्‍योतिष और लाल किताब में गुप्‍त नवरात्रि के कुछ ताकतवर उपाय बताए गए हैं. जिन्‍हें गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी-नवमी पर कर लें. कोशिश करें कि ये उपाय गुप्‍त तौर पर ही करें.

करियर में तरक्‍की पाने के उपाय - माघ गुप्‍त नवरात्रि की अष्‍टमी या नवमी की रात को मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर नौ बताशे लें. फिर हर बताशे पर 2-2 लॉन्ग रखकर इसे मां दुर्गा को चढ़ाएं. फिर माता से नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की देने की प्रार्थना करें. यह उपाय करियर में तरक्‍की के नए रास्‍ते खोलेगा.

शादी में आ रही बाधा दूर करने का उपाय - यदि शादी में बाधा आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और लाल फूलों की माला अर्पित करें. फिर जल्‍द विवाह कराने की प्रार्थना करें.

बीमारी से निजात पाने के उपाय - बीमारी से निजात पाने के लिए गुप्‍त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करें, लाल फूल अर्पित करें. लाल झंडा अर्पित करें और बीमारी से निजात देने की प्रार्थना करें. यह उपाय अपने बीमार परिजन के लिए भी कर सकते हैं.

इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभ देता है. यदि पूरा पाठ ना कर पाएं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें. फिर मां दुर्गा की आरती करें. ये उपाय जीवन की तमाम परेशानियां दूर करेगा और जीवन में सकारात्‍मकता लाता है.

