Gupt Navratri 2026: मनचाहा प्यार, धन और ऐश्वर्य के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 आसान उपाय, हर संकट होंगे दूर

Gupt Navratri 2026: ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में गुप्त नवरात्रि को सामान्य नवरात्रि की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमयी और फलदायी माना गया है. जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक उत्सव का प्रतीक हैं, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि अंतर्मुखी साधना का महापर्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो रही है. जबकि, इस गुप्त नवरात्रि का समापन 27 जनवरी 2026 को होगा. शास्त्रों के अनुसार, इस दौरान की गई पूजा जितनी गोपनीय रखी जाती है,उसका प्रभाव उतना ही तीव्र होता है. ऐसे में अगर आप करियर, धन, विवाह या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो इन 9 दिनों में की गई 10 महाविद्याओं की आराधना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है. आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किन उपायों को करने से मनचाहा प्यार, धन, सुख और ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त हो सकता है.

आर्थिक समृद्धि के लिए

अगर कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी बनी रहती है या संचित धन टिकता नहीं है, तो इस गुप्त नवरात्रि प्रत्येक शाम को मां भगवती के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं. साथ ही इस दीपक में दो साबुत फूल वाली लौंग डाल दें. यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आमदनी के नए स्रोत को विकसित करता है.

करियर में उन्नति के लिए

प्रतियोगी परीक्षाओं में विफलता या ऑफिस की राजनीति से परेशान जातक नवमी तिथि के दिन एक साफ सूती कपड़ा लें. उसमें थोड़ी मिश्री और कपूर के कुछ टुकड़े बांधकर देवी मंदिर में दान करें. गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को करने से मानसिक स्पष्टता आती है और कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है.

शीघ्र और महचाही शादी के लिए

विवाह में अनचाही देरी या बाधाओं को दूर करने के लिए कुंवारे युवक-युवतियों को गुप्त नवरात्रि में लगातार नौ दिनों तक देवी मां को लाल चुनरी और संपूर्ण श्रृंगार किट अर्पित करें. साथ ही, माता कात्यायनी के सिद्ध मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें. मंत्र है - 'ॐ कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः.' ऐसा करने से कुंडली के दोषों का निवारण होता है और सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है.

कर्ज के जाल से मुक्ति का मार्ग

अगर आप ऋण के भारी बोझ से दबे हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है. ऐसे में गुप्त नवरात्रि के दौरान एक जटा वाला कच्चा नारियल लें. उस पर सिंदूर से तिलक लगाकर अपने सिर से सात बार (घड़ी की दिशा में) वार लें. इसके बाद इसे बहते हुए जल में बहा दें. इस उपाय को करने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और धीरे-धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है.

अच्छी सेहत के लिए

लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्तियों या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लाल चंदन की माला लेकर रोजाना 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का कम से कम एक माला जप करें. ऐसा करने से देवी की कृपा से शारीरिक कष्टों का अंत होता है और सेहत अच्छी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)