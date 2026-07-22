/गुप्त नवरात्र की नवमी आज, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद पाने के लिए जरूर करें ये 5 काम

साल में 4 नवरात्र में आषाढ़ महीने की नवरात्र गुप्त नवरात्र होती हैं जो तंत्र-मंत्र और गुप्त साधना करने के लिए विशेष मानी गई हैं. 15 जुलाई से शुरू हुई गुप्त नवरात्र 22 जुलाई को समाप्त हो रही हैं. यदि गुप्त नवरात्र के 9 दिन में विधि-विधान से पूजा-पाठ नहीं कर पाए हैं तो भी आज नवमी तिथि पर आखिरी दिन पूजा व उपाय करके मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं.
गुप्त नवरात्र में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है. गुप्त नवरात्र की नवमी के दिन मां मातंगी की पूजा करने का विधान है. साथ ही आज हवन, कन्या पूजन जरूर करें. जानिए गुप्त नवरात्र की नवमी पर कौन-से काम करना आपको सफलता दिला सकता है.
1. मां मातंगी की पूजा: मां मातंगी की पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां मातंगी का चित्र स्थापित करें. उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पित करें. साथ ही 'ॐ ह्रीं ऐं भगवत्यै मातंग्यै नमः' के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. भोग लगाएं. आरती करें.
2. हवन : नवमी के दिन हवन करें. इसके लिए गाय के गोबर के उपले, गुग्गल, लोबान, अक्षत आदि सामग्री के साथ 2 साबुत लौंग मिलाकर हवन करें. घर में विधि-विधान से किया गया हवन घर की नकारात्मकता को दूर करेगा. साथ ही नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा.
3. कन्या पूजन : नवरात्र की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का बड़ा महत्व है. हिंदू धर्म शास्त्रों में 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है. लिहाजा आज 9 कन्याओं को हलवा-पूरी का सम्मानपूर्वक सात्विक भोजन कराएं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, भेंट दें. साथ ही आज किसी गरीब-जरूरतमंद को भी अपनी सामथ्यअनुसार दान दें.
4. मां लक्ष्मी की पूजा : साथ ही नवमी तिथि पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी दिन है. इसके लिए रात को मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें, खीर का भोग लगाएं. कमल का फूल और गुलाब का फूल अर्पित करें. कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें. इससे धन बढ़ने लगता है.
5. रत्न धारण करना : यदि कुंडली में कोई दोष है या किसी कमजोर ग्रह के कारण तरक्की रुकी हुई है तो विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह से नवमी तिथि पर रत्न धारण कर सकते हैं. ताकि ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देने लगे.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और पारंपरिक रीति-रिवाजों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और धार्मिक जागरूकता प्रदान करना है. यह सामग्री किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक दावे, अंधविश्वास या व्यक्तिगत सलाह का समर्थन नहीं करती है.किसी भी पूजा-विधि, अनुष्ठान या उपाय को करने से पहले कृपया अपने किसी विद्वान पंडित, ज्योतिषी या धार्मिक विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.)