जमीन के अंदर बना है महादेव का यह रहस्यमयी मंदिर, बूंद-बूंद टपकते पानी ने खोला था बड़ा राज

Gupteshwar Mahadev Mandir : भगवान शिव के प्राचीन मंदिर भारत ही नहीं दुनिया के कुछ अन्‍य देशों में भी हैं. इसमें से एक है नेपाल. जहां का पशुपतिनाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है. इसके अलावा यहां पर कुछ अन्‍य प्राचीन और रहस्‍यमयी मंदिर भी हैं. इनमें से एक है गुप्‍तेश्‍वर महादेव मंदिर. यह मंदिर नेपाल के पोखरा में स्थित है और जमीन के अंदर बना है. इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव पर झरने से लगातार पानी गिरता रहता है. यह मंदिर तो अपने आप में रहस्‍यमयी है ही, लेकिन शहर के बीचों-बीच बने इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है मानो आप अचानक ही एकदम अलग दुनिया में आ गए हों.

जमीन के अंदर ले जाती हैं घुमावदार सीढ़ियां

पोखरा के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की. इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव स्वयंभू माने जाते हैं, इसी वजह से इस मंदिर की मान्यता काफी ज्यादा है. नेपाल के पोखरा में बना गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कई मायनों में खास है. मंदिर जमीन के नीचे बना है और बनावट अन्य मंदिरों से अलग है. बड़ी सीढ़ियां घुमावदार तरीके से जमीन के अंदर की तरफ जाती है, ऐसा लगता है कि रास्ता मंदिर नहीं, बल्कि पाताल लोक की तरफ जाता है. गहराई में जाकर बहते झरने के पास भगवान शिव वासुकी नाग के साथ विराजमान हैं.

स्‍वयंभू हैं भगवान शिव

माना जाता है कि जमीन के अंदर बनी सुरंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे. लगातार झरने का पानी भगवान शिव पर गिरता रहता है, जिसकी वजह से मंदिर का रहस्य ज्यादा गहरा जाता है. गुफा के अंदर भगवान गणेश और नंदी महाराज की प्राचीन मूर्तियां भी हैं. मूर्तियां किस समय की हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन मूर्तियों की हालत बहुत जर्जर है. गुफा के अंदर किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है. सूरज की रोशनी पड़ने से ही मंदिर जगमग रहता है.

पानी के टपकने की आवाज से हुआ था खुलासा

मंदिर को लेकर एक लोककथा प्रचलित है. लोगों का मानना है कि बहुत साल पहले जमीन पर बने एक छेद से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जब उसे खोदा गया तो नीचे एक रहस्यमयी गुफा मिली. लोगों ने गुफा की गहराई में जाने की कोशिश की, जहां बहुत अंदर जाकर भगवान शिव का बड़ा शिवलिंग मिला. शिवलिंग पर लगातार झरने का पानी बह रहा था. कहा जाता है कि जमीन के अंदर गुफा में भगवान शिव कब से विराजमान हैं, ये किसी को नहीं पता था. गुफा में शिवलिंग का पता लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने पूजा-अर्चना की.

किसी को ज्ञात नहीं है कि जमीन के नीचे बनी गुफा में भगवान शिव कैसे आए और कब आए. गुफा में गुप्त रूप से होने की वजह से ही भगवान शिव को गुप्तेश्वर महादेव का नाम मिला. (एजेंसी इनपुट के साथ)

