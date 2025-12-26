Worlds Most Expensive Land: भारत ऐसे ही नहीं बना है, इसमें असंख्‍य लोगों का बलिदान शामिल है. जिनमें वयस्‍क ही नहीं बच्‍चे भी शामिल हैं. देश को आजाद रखने में भारत माता की मिट्टी में इन बच्‍चों का लहू भी मिला हुआ है. आज वीर बाल दिवस के मौके पर हम इतिहास के उन पन्‍नों को पलटते हैं, जिसमें 2 मासूम और बेहद बहादुर बच्‍चों की कहानी लिखी हुई है, जिनकी शहादत आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्‍त्रोत है. साथ ही जिस जगह पर इन बच्‍चों का अंतिम संस्‍कार किया गया था, वह पवित्र भूमि सदियों बाद भी दुनिया की सबसे महंगी जमीन है.

बच्‍चों को मुगलों ने कर लिया था गिरफ्तार

मुगल काल में जब सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री आनंदपुर किला छोड़ा तो उनका परिवार सिरसा नदी पर बिछड़ गया था. उनके 2 बड़े साहिबजादे तो उनके साथ रहे लेकिन 2 छोटे साहिबजादे माता गुजरी के साथ पीछे रह गए. तब साल 1705 में मुगलों ने दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह (6 साल), फतेह सिंह (9 साल) को माता गुजरी को गांव सहेड़ी के पास गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां उन तीनों इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया. लेकिन साहिबजादों ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया. इस पर मुगलों ने माता गुजरी और दोनों मासूम बच्‍चों को कड़ी यातना दी. लेकिन तब भी वे टस से मस नहीं हुए.

यह भी पढ़ें: अगला 'गाजा' बनेगा बांग्‍लादेश! ऐसी बिगड़ी है कुंडली टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा देश, भारत पर भी होगा असर

दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए मासूम बच्‍चे

जब किसी यातना का दोनों साहिबजादों पर असर नहीं हुआ तो उन्‍हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया. अपने बेटों के शहीद होने के बाद माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए. इसके बाद नवाब वजीर खान ने दोनों साहिबजादों और माता गुजरी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्‍कार करने के लिए जगह देने से भी इंकार कर दिया.

जमीन पर बिछा दी थीं सोने की मोहरें

तब सरहिंद के नवाब वजीर खान के दरबार में दीवान रहे जैन टोडरमल आगे आए और उन्‍होंने चार गज जमीन पर 78,000 हजार सोने के सिक्के जमीन पर खड़े करके यह जमीन खरीदी और उस पर माता गुजरी व दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्‍कार किया.

मुगल सल्‍पनत से 4 गज जमीन के लिए सन् 1705 में किया गया यह जमीन सौदा आज भी दुनिया का सबसे महंगा सौदा माना जाता है. इसलिए यह फतेहगढ़ साहिब में स्थित यह जगह दुनिया की सबसे महंगी जगह है.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

मनाया जाता है वीर बाल दिवस

26 दिसंबर को सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बेटों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है. इस साल वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 'वीर बाल दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम दोपहर करीब 12:15 बजे भारत मंडपम में शुरू होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे.

यह भी पढ़ें : वृश्चिक राशि वालों को पैसे कमाने के मिलेंगे नए-नए मौके, पूरे महीने होगी मौज, पढ़ें जनवरी राशिफल 2026