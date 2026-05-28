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Hindi Newsधर्म2 जून को होने वाला है गुरु गोचर, जीवन में प्रगति के लिए करें ये 5 प्रभावशाली उपाय!

2 जून को होने वाला है गुरु गोचर, जीवन में प्रगति के लिए करें ये 5 प्रभावशाली उपाय!

Guru Gochar 2026 Upay: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, जो वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जा रहा है. आइए जानें गुरु गोचर वाले दिन कौन से 5 उपाय करें.

Written By  Prashant Kapoor|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 06:01 PM IST
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Remedies To Get Success: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, जिसे वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है. गुरु ग्रह केवल धन, विवाह या भाग्य का कारक नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा, सोच, ज्ञान, आध्यात्मिकता और निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है. जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत कुंडलियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामूहिक ऊर्जा, आर्थिक सोच और सामाजिक वातावरण पर भी दिखाई देता है. यही कारण है कि गुरु गोचर को वैदिक ज्योतिष में विस्तार, अवसर और सकारात्मक परिवर्तन का समय माना जाता है.

गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया है और इसका संबंध ज्ञान, धर्म, नैतिकता और समृद्धि से माना जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत हो, तो वह जीवन में सही निर्णय लेने, धैर्य बनाए रखने और स्थिर प्रगति करने में सक्षम होता है. 2 जून 2026 का यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबे समय से करियर, आर्थिक स्थिति या मानसिक स्पष्टता में रुकावट महसूस कर रहे थे. गुरु का परिवर्तन धीरे-धीरे नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है.

वैदिक ज्योतिष में गुरु का प्रभाव अचानक लाभ देने वाला नहीं माना जाता. यह व्यक्ति को धीरे-धीरे स्थायी प्रगति की ओर ले जाता है. यही कारण है कि इस अवधि में किए गए सही कर्म, अनुशासन और उपाय आने वाले समय में बड़े सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. इस गोचर के दौरान यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच, संयम और सही दिशा बनाए रखे, तो जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार अनुभव होने लगता है.

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गुरु गोचर 2026 वाले दिन करें ये 5 ज्योतिषीय उपाय
1. गुरुवार को भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें
गुरु ग्रह का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है. गुरुवार के दिन पीले पुष्प, हल्दी और चने की दाल अर्पित करें. यदि संभव हो तो केले के वृक्ष में जल चढ़ाएँ. यह उपाय भाग्य और आर्थिक अवसरों को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.

2. “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें
गुरु गोचर के दौरान प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार को 108 बार इस मंत्र का जाप करें. यह मंत्र मानसिक भ्रम को कम करने, निर्णय क्षमता मजबूत करने और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायक माना जाता है.

3. पीली वस्तुओं का दान करें
गुरु ग्रह पीले रंग से जुड़ा है. इस अवधि में हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र, केसर या पीले फलों का दान करना शुभ माना जाता है. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, सम्मान और सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करता है.

4. घर के उत्तर-पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें
वास्तु और ज्योतिष दोनों में उत्तर-पूर्व दिशा को गुरु की दिशा माना गया है. इस स्थान को साफ, हल्का और शांत रखना मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

5. मीठा पीला भोजन बांटें
गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू, केसर युक्त मिठाई या मीठा पीला भोजन जरूरतमंदों में बाँटना गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला माना जाता है. यह उपाय संबंधों में मधुरता और जीवन में स्थिर प्रगति लाने में सहायक होता है.

नई दिशा और आशा का संकेत
2 जून 2026 का गुरु गोचर केवल राशि परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन में नई दिशा और आशा का संकेत है. गुरु का प्रभाव व्यक्ति को केवल सफलता ही नहीं, बल्कि सही सोच और संतुलित दृष्टिकोण भी देता है. यदि इस समय सही उपायों के साथ धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखी जाए, तो आने वाले महीनों में स्थायी प्रगति और मानसिक संतुलन दोनों प्राप्त हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Prashant Kapoor

फाउंडर, AstroKapoor | विश्व प्रसिद्ध मेदिनी ज्योतिष विशेषज्ञ

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