Guru Govind Singh Jayanti 2025: ये हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के 10 अनमोल वचन जो जीवन को देते हैं नई दिशा

Guru Gobind Singh Jayanti 2025: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र पर्व है. सिख धर्म में इस पवित्र पर्व को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं. इस पर्व के लिए मन में सम्मान, श्रद्धा, गौरव और समर्पण का भाव रखते हुए सिख धर्म के लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बताए गए प्रेरणादायी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं. हर साल पौष माह में सप्तमी तिथि पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है. इस साल यह तिथि शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को है.

गुरु गोविंद सिंह जी अद्वितीय योद्धा

सिख धर्म के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी अद्वितीय योद्धा, कवि, दार्शनिक रहे और समाज सुधारक के रूप में अनेक कार्य किए. गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे जीवन को मानव सेवा से लेकर धर्म की रक्षा के साथ ही अन्याय के खिलाफ लड़ने और संघर्ष करने में समर्पित कर दिया. गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस पर आइए उनके द्वारा बताए गए 10 अनमोल वचन जाने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें.

गुरु गोबिंद सिंह जी के 10 अनमोल वचन | Guru Gobind Singh Ji Anmol Vachan

हमें ईश्वर ने जन्म दिया है ताकि संसार में हम अच्छे काम कर पाएं, बुराई को दूर कर सकें.

इंसान से प्रेम करना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति रखना है.

अगर आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप अपना वर्तमान भी खो देंगे.

जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं मैं उन्हें पसंद करता हूं.

भगवान के नाम के अलावा कोई और मित्र नहीं, भगवान के विनम्र सेवक इसका ही चिंतन करते है, इसे ही देखते हैं.

सत्कर्म कर्म से तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा और फिर प्रिय भगवान मिलेंगे. उनकी मधुर इच्छा से ही उनकी दया का आशीर्वाद तुम्‍हें प्राप्त होगा.

अपने दुश्मन से लड़ने से पहले हमेशा साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लें. आखिरी में आमने-सामने के युद्ध में पड़ें.

सबसे महान सुख व स्थायी शांति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर से स्वार्थ के भाव को समाप्त कर देता है.

अच्छे कर्मों से ही ईश्वर को पाया जा सकता है. अच्छे कर्म करने वालों को ही ईश्वर की मदद मिलती है.

सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सम्मान और प्रेम का हकदार है. ईमानदारी और सच्चाई का सम्मान समाज में बनाए रखना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

