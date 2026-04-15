Guru Mahadasha: गुरु की महादशा में इन ग्रहों की अंतर्दशा होती है बेहद शुभ, व्यक्ति जीता है समृद्ध और खुशहाल जीवन

Guru Mahadasha: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है. गुरु का अर्थ है-जो हमे अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होती है, तो यह उसके जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. यह दशा पूरे 16 साल तक चलती है. इस दौरान ग्रहों की अंतर्दशा भी आती है. ऐसे में महादशा के दौरान अन्य शुभ ग्रहों की अंतर्दशा शुभ साबित होती है, जबकि कुछ की अंतर्दशा जीवन में अनेक परेशानियां खड़ी करने वाली होती है. अक्सर लोग ग्रहों की महादशा का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्रहों की महादशा में अंतर्दशा भी शुभ और मंगलकारी फल देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरु की महादशा क्या होती है. इस दौरान किन ग्रहों की अंतर्दशा लाभ देती है और इस दौरान क्या उपाय करने से शुभ फल प्राप्त होता है.

गुरु की महादशा क्या है?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, हर इंसान के जीवन पर अलग-अलग समय में अलग-अलग ग्रहों का राज होता है. जब गुरु (बृहस्पति) किसी जातक के जीवन की कमान संभालते हैं, तो उसे 'गुरु की महादशा' कहते हैं. गुरु की महादशा की अवधि 16 वर्षों की मानी गई है. चूंकि गुरु को विस्तार (बढ़ावा देने वाला) ग्रह माना जाता है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति के ज्ञान, धन और परिवार में बढ़ोत्तरी होती है.

जब गुरु मेहरबान हों तो, मिलते हैं ये संकेत

अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में हैं, तो ये 16 साल आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकते हैं. आप सही और गलत के बीच फर्क करना सीख जाते हैं. समाज में आपको एक समझदार इंसान माना जाने लगता है. पैसों की तंगी खत्म होने लगती है. अटके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं. कुंवारे लोगों की शादी के योग बनते हैं और शादीशुदा लोगों को संतान सुख मिलता है. लोग आपकी सलाह लेना पसंद करते हैं.

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गुरु की महादशा में अंतर्दशा का प्रभाव

अंतर्दशा अवधि मुख्य प्रभाव गुरु-गुरु 2 वर्ष 1 माह जीवन में वैचारिक स्थिरता और धार्मिक कार्यों की शुरुआत होती है. गुरु-बुध 2 वर्ष 3 माह व्यापार, लेखन और संवाद कला में अभूतपूर्व सफलता मिलती है. गुरु-शुक्र 2 वर्ष 8 माह यह सुख-सुविधाओं का काल है। प्रेम, विवाह और विलासिता में वृद्धि होती है. गुरु-सूर्य 9 माह शासन-प्रशासन से लाभ और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. गुरु-चंद्र 1 वर्ष 4 माह 'गजकेसरी' जैसा फल मिलता है; मानसिक शांति और धन का आगमन होता है.

अशुभ गुरु के संकेत

अगर कुंडली में गुरु कमजोर या खराब स्थिति में हों, तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. बिना वजह झूठे आरोप लग सकते हैं. मोटापा बढ़ना, लीवर की दिक्कत या शुगर जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसके अलावा व्यक्ति को लगने लगता है कि उसे सब पता है, जिससे उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं.

गुरु की महादशा के उपाय

अगर गुरु की दशा चल रही है, तो घर के बुजुर्गों, दादा-दादी और शिक्षकों के पैर छुएं. गुरु को खुश करने का यह सबसे ताकतवर तरीका है. इसके साथ ही रोज सुबह केसर या हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं. गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं. कोशिश करें कि झूठ न बोलें, क्योंकि गुरु 'सत्य' के कारक हैं. इसके अलावा गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं (पर उसे छुएं नहीं).

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गुरु की महादशा में क्या न करें?

गुरु की महदशा के दौरान भूलकर भी अपने गुरु या शिक्षक का अपमान न करें. इसके साथ ही मांस-मदिरा और गलत संगति से दूर रहें, वरना गुरु का शुभ फल खत्म हो जाता है. इतना ही नहीं, इस दौरान लालच में आकर किसी को धोखा न दें. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान ये काम करने से जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)