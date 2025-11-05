Advertisement
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर इस विधि से घर में करवाएं कीर्तन-पाठ, मिलेगा सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद!

Guru Nanak Jayanti 2025: आइए जानते हैं किगुरु नानक जयंती के अवसर पर  घर पर ही किस विधि से कीर्तन और पाठ का आयोजन करवाएं और इसके लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:24 AM IST
Guru Nanak Jayanti 2025:
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती पर्व का हर सिख के लिए बहुत महत्व है. कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाने का विधान है. गुरु नानक जयंती एक धार्मिक पर्व तो है ही इसके साथ ही यह पर्व सत्य, सेवा और समानता के भाव को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम भी है. इस साल गुरु नानक जयंती 5 नवंबर 2025 को बुधवार के दिन मनाया जा रहा है. इस दिन श्रद्धालु अपने घर में और गुरुद्वारों में कीर्तन करवाते हैं और पाठ करवाते हैं. अपनी क्षमता अनुसार लंगर करवाते हैं. गुरु नानक जयंती के पवित्र मौके पर घर में शांति, सकारात्मकता का संचार होता है. घर पर लोग कीर्तन-पाठ का आयोजन करते हैं. आइए इस बारे में जानें कि कैसे घर पर गुरु नानक जयंती के मौके पर पाठ कीर्तन करवाएं. 

घर पर कीर्तन-पाठ की विधि
घर पर ही करवाएं कीर्तन और पाठ
गुरु नानक जयंती पर सुबह सवेरे घर की साफ सफाई करें और स्नान कर लें. अब पवित्र स्थान पर गुरुग्रंथ साहिब को स्थापित करें. गुरुग्रंथ साहिब जी क फोटो या प्रतीक के रूप में स्थापना कर सकते हैं. अब गुरु नानक देव जी के “जपजी साहिब” का पाठ करे हुए अपने दिन को शुरु करें. इससे मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी. मन ही मन दिव्यता महसूस होगा.

कीर्तन और पाठ का आयोजन करें
परिवार के संग सदस्यों या स्थानीय रागी जत्था को बुलाए और फिर घर में ही "सतनाम श्री वाहेगुरु" गाएं. इसके बाद “गुरबाणी कीर्तन” भी करें. भक्ति संगीत से घर का माहौल हल्का होगा और वातावरण सकारात्मकता से भर जाएगा. कीर्तन के बाद  प्रसाद के रूप में "कड़ा प्रसाद" का भोग लगाएं और फिर घर आए लोगों में बांटें. इसके बाद साधारण लंगर करवा सकते हैं. खिचड़ी, दाल और पूड़ी आदि खा भोजन करना आपके घर में भी सुख समृद्धि का संचार करेगा और घर धन धान्य से भरा रहेगा.

प्रकाश पर्व पर दिखावा न करें
ध्यान रहे कि प्रकाश पर्व पर किसी भी तरह का दिखावा न करें बल्कि अपने मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबा दें. हर किसी के लिए विनम्रता और समानता का भाव रखें और धर्मों के लोगों को संगत में बुलाएं ताकि समाज के लोगों तक ‘एकता और सेवा’ का भाव पहुंच सके.  धूप, दीया जलाएं. फोन, टीवी न चलाएं और बच्चों से लेकर बूढ़े तक कीर्तन में शामिल हों.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Tattoos Tips: शरीर पर धार्मिक टैटू बनवाना सही या गलत? एक गलती बिगाड़ सकती है आपके ग्रहों की स्थिति और बिगाड़ सकती है भाग्य!

और पढ़ें- Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर भद्रा का साया पर बन रहा दुर्लभ योग भी, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Guru Nanak Jayanti 2025

