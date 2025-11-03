Prakash Parv 2025: सिख धर्म के संस्‍थापक गुरु नानक देव जी का जन्‍म दिवस प्रमख पर्व के रूप में मनाया जाता है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है. इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्‍म हुआ था. सिख धर्मावलंबी इसे गुरु परब या प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं. 2 दिन चलने वाले इस महोत्‍सव में गुरु ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का अखंड पाठ किया जाता है. शोभायात्रा निकाली जाती है. बड़े-बड़े लंगर आयोजित किए जाते हैं.

इस साल कब है गुरु नानक जयंती?

गुरु नानक देव जी का जन्‍म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था. इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 36 मिनट से प्रारंभ होगी और 5 नवंबर 2025 को शाम 06 बजकर 48 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी. लिहाजा गुरु नानक जयंती 5 नवंबर की होगी. इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है.

गुरु नानक देव जी की 556वीं जन्म वर्षगांठ

15 अप्रैल 1469 को चलवंडी गांव में जन्‍मे गुरु नानक देव जी की इस साल 556वीं जन्‍म वर्षगांठ मनाई जाएगी. चलवंडी गांव पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में स्थित है जो ननकाना साहिब के नाम से मशहूर है. यह सिख समुदाय के लिए बेहद पवित्र तीर्थ है. बंटवारे से पहले यह भारत में ही आता था. इसी जगह से गुरु नानक देव ने जी ने आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार के संदेश देने की शुरुआत की थी.

गुरु नानक देव जी की जयंती के उत्‍सव प्रकाश पर्व में पहले दिन शोभायात्रा निकाली जाती है. जिसमें पंज प्‍यारे सबसे आगे चलते हैं. फिर अन्‍य श्रद्धालुगण होते हैं. इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ और भजन-कीर्तन होते हैं. लंगर कराए जाते हैं, जो सिख धर्म का गरीब-जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन करने का सराहनीय सेवादायी काम है. इसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की थी.

