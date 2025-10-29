Guru Nanak Jayanti 2025: कब है गुरु नानक जयंती? चाहिए जीवन को नई दिशा तो जानें गुरु नानक देव जी की अनमोल शिक्षाएं!

Guru Nanak Jayanti 2025 Kab Hai: गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी नामक जगह पर गुरु नानक देव जी जन्में. यह जगह पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से आज के समय में जाना जाता है. गुरु नानक जयंती एक ऐसा पर्व है जो सिख धर्म वालों के बहुत महत्व रखता है. गुरु नानक देव जी न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़े प्रेरणास्रोत रहे हैं. आइए जानें इस साल गुरु नानक जयंती कब है मनायी जाएगी और गुरु नानक देव की शिक्षाप्रद बातें कौन सी हैं.

नानक जयंती कब मनायी जाएगी?

गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर भारत समेत दुनिया भर में उत्साह और भक्ति का भाव होता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि बुधवार 5 नवंबर, 2025 को है और इसी दिन गुरु नानक देव जी की जयंती पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

ऐसे मनाई जाती है गुरु नानक जयंती

गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में कीर्तन होता है.

गुरुद्वारों में भव्य लंगर का आयोजन किया जाता है.

नगर कीर्तन का आयोजन बहुत ही भव्य स्तर पर किया जाता है.

गुरु नानक जयंती की सुबह शहरों, कस्बों और गांवों में प्रभात फेरी निकलती है.

श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए गीत भजन आती गाते हैं.

गुरु नानक की अनमोल शिक्षाएं

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं जीवन को एक नई दिशा दिखाती है. आइए उनकी अनमोल बातों में कुछ बातों को जानें.

ईमानदारी और मेहनत से धन कमाएं क्योंकि सच्ची आजीविका सच्चे जीवन की पहचान है.

जरूरतमंद की मदद करें और अपने कमाए गए धन का एक हिस्सा दूसरों की सेवा के लिए रखें.

किसी के बारे में बुरा न सोचें और न तो बुरा करें.दूसरों को सताने से अपना कर्म दूषित होता है.

हमेशा खुश रहें और ईश्वर पर उस समय भी भरोसा रखें जब आप दुख में हों.

भोजन लोभ से न करें बल्कि आवश्यकता हो तभी करें.

