Advertisement
trendingNow12980055
Hindi Newsधर्म

Guru Nanak Jayanti 2025: कब है गुरु नानक जयंती? चाहिए जीवन को नई दिशा तो जानें गुरु नानक देव जी की अनमोल शिक्षाएं!

Guru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरू है जिसका पूरा जीवन करुणा और सत्य को दर्शाता है. आइए जानें गुरु नानक जयंती कब है और जीवन को बदल देनी वाली गुरु नानक देव जी की कुछ शिक्षाएं भी जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guru Nanak Jayanti 2025
Guru Nanak Jayanti 2025

Guru Nanak Jayanti 2025 Kab Hai: गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे. कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी नामक जगह पर गुरु नानक देव जी जन्में. यह जगह पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से आज के समय में जाना जाता है. गुरु नानक जयंती एक ऐसा पर्व है जो सिख धर्म वालों के बहुत महत्व रखता है. गुरु नानक देव जी न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़े प्रेरणास्रोत रहे हैं. आइए जानें इस साल गुरु नानक जयंती कब है मनायी जाएगी और गुरु नानक देव की शिक्षाप्रद बातें कौन सी हैं. 

नानक जयंती कब मनायी जाएगी?
गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर भारत समेत दुनिया भर में उत्साह और भक्ति का भाव होता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि बुधवार 5 नवंबर, 2025 को है और इसी दिन गुरु नानक देव जी की जयंती पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

ऐसे मनाई जाती है गुरु नानक जयंती
गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों में कीर्तन होता है. 
गुरुद्वारों में भव्य लंगर का आयोजन किया जाता है. 
नगर कीर्तन का आयोजन बहुत ही भव्य स्तर पर किया जाता है.
गुरु नानक जयंती की सुबह शहरों, कस्बों और गांवों में प्रभात फेरी निकलती है.
श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए गीत भजन आती गाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु नानक की अनमोल शिक्षाएं
गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं जीवन को एक नई दिशा दिखाती है. आइए उनकी अनमोल बातों में कुछ बातों को जानें.
ईमानदारी और मेहनत से धन कमाएं क्योंकि सच्ची आजीविका सच्चे जीवन की पहचान है.
जरूरतमंद की मदद करें और अपने कमाए गए धन का एक हिस्सा दूसरों की सेवा के लिए रखें.
किसी के बारे में बुरा न सोचें और न तो बुरा करें.दूसरों को सताने से अपना कर्म दूषित होता है. 
हमेशा खुश रहें और ईश्वर पर उस समय भी भरोसा रखें जब आप दुख में हों. 
भोजन लोभ से न करें बल्कि आवश्यकता हो तभी करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vivah Muhurat 2026: नए साल 2026 में विवाह के कितने मुहूर्त? नोट कर लें एक एक तिथियां!

और पढ़ें- Shukra Guru Kendra Yog: केंद्र दृष्टि योग इन 3 राशि वालों के लिए खोलेगा पैसों का खजाना, सुख और प्रेम में डूब जाएंगे जातक!

और पढ़ें- Chanakya Niti: वो 2 प्रभावशाली बातें जिनके पीछे छिपा है सफलता का रास्ता, अभी गांठ बांध लें, क्या कहती है चाणक्य नीति

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Guru Nanak Jayanti 2025

Trending news

ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही