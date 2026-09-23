/Guru Pradosh 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर राशि अनुसार करें शिवलिंग पर अभिषेक, नोट करें प्रदोष काल और पूजा सामग्री

Guru Pradosh Vrat 2026: इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत 24 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म के इस व्रत को हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखने का विधान है. गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत होगा. आइए जानें पूजा के लिए इस दिन का प्रदोष काल क्या है, पूजा की सामग्री क्या है और इस राशि अनुसार शिवलिंग पर किन चीजों से अभिषेक करें.
गंगाजल, शुद्ध जल
कच्चा दूध, दही
घी, शहद
बेलपत्र, शमी के पत्ते
धतूरा, आंकड़े के फूल
चंदन, अक्षत
रोली, कलावा
दीपक, कपूर
धूप, अगरबत्ती
पूजा की थाली, कलश
फल, मिठाई
भाद्रपद माह का गुरु प्रदोष व्रत 24 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. जिसके लिए प्रदोष काल शाम के 5:43 बजे से लेकर रात के 08:06 बजे तक होगा. प्रदोष काल की अवधि 2 घंटे 23 मिनट की होगी जिसमें विधि विधान से पूजा उपासना किया जाएगा.
मेष राशि राशि के लोग गुरु प्रदोष पर शहद या गुड़ मिश्रित जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें.
वृषभ राशि के लोग दही या कच्चे दूध से प्रदोष काल में शिवलिंग पर अभिषेक करें. सफेद फूल अर्पित करें.
मिथुन राशि के लोग शिवलिंग पर गंगाजल में पान के पत्ते मिलाकर चढ़ाएं. बेलपत्र भी अर्पित कर दें.
कर्क राशि के लोग पंचामृत या शक्कर मिले दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें, बाबा को कनेर के फूल चढ़ाएं.
सिंह राशि के लोग शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें. शहद या गुड़ का भोग चढ़ाएं.
कन्या राशि के लोग गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें. हरे मूंग या बेलपत्र चढ़ाना भी शुभ फलदायी होगा.
तुला राशि के लोग अगर शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें और सफेद चंदन चढ़ाएं तो शिव जी प्रसन्न होंगे.
वृश्चिक राशि के लोग प्रदोष काल में शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें. लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें.
धनु राशि के लोग प्रदोष व्रत पर कच्चे दूध या हल्दी मिश्रित जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. पीले वस्त्र या पीले फूल चढ़ाएं.
मकर राशि के लोग शिवलिंग पर सरसों के तेल या गंगाजल से अभिषेक करें. शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.
कुंभ राशि के लोग शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक करें. शमी के पत्ते चढ़ाएं.
मीन राशि के लोग दूध या केसर मिश्रित जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. बेलपत्र और पीले फूल अर्पित करें.
(Disclaimer: ये जानकारी वैदिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं के साथ ही सामान्य जनश्रुतियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है. किसी भी पूजा-पाठ या मंत्र जाप को करने से पहले अपने स्थानीय पुरोहित, पंडित या धर्मगुरु से सलाह अवश्य लें.)