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Guru Pradosh 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर राशि अनुसार करें शिवलिंग पर अभिषेक, नोट करें प्रदोष काल और पूजा सामग्री

Guru Pradosh 2026 Shivling Abhishek: भाद्रपद का गुरु प्रदोष व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा. इस दिन अगर अपनी राशि अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक करें शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 23, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:27 PM IST
Guru Pradosh 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर राशि अनुसार करें शिवलिंग पर अभिषेक, नोट करें प्रदोष काल और पूजा सामग्री
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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