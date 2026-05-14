Advertisement
trendingNow13216178
Hindi Newsधर्मआज प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए ये है सबसे शुभ मुहूर्त, शिवजी को प्रसन्‍न करने पढ़ें ये मंत्र और कथा

आज प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए ये है सबसे शुभ मुहूर्त, शिवजी को प्रसन्‍न करने पढ़ें ये मंत्र और कथा

Guru Pradosh Vrat Katha: ज्‍येष्‍ठ महीने का पहला प्रदोष व्रत आज 14 मई 2026, गुरुवार को है और आज कई शुभ योग बन रहे हैं. शाम को प्रदोष व्रत की पूजा में कथा पढ़ना और शिव मंत्रों का जाप करना न भूलें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 14, 2026, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रदोष व्रत की पूजा में कथा पढ़ने और मंत्र जाप करने से ही पूरा फल मिलता है.
प्रदोष व्रत की पूजा में कथा पढ़ने और मंत्र जाप करने से ही पूरा फल मिलता है.

Pradosh Vrat May 2026: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखना कई संकटों का नाश करता है और मनोकामनाएं पूरी करता है. ज्‍येष्‍ठ महीने का पहला प्रदोष व्रत आज 14 मई 2026, गुरुवार को है. गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा. जिससे आज भगवान शिव और भगवान विष्‍णु दोनों की पूजा करना अपार फल देगा. जानिए प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, कथा और मंत्र. 

गुरु प्रदोष व्रत पूजा समय 

ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई को दोपहर 11 बजकर 21 मिनट से 15 मई को सुबह में 8 बजकर 32 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा और पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 5 बजकर 22 मिनट से 7 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. 

प्रदोष व्रत की पूजा में शाम को विधिवत तरीके से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए. इसके लिए शाम को स्‍नान करें. फिर भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें. प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, मंत्र जाप करें. आरती करें. ऐसा करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही क्‍यों मारना चाहता था कर्ण? इस दुश्‍मनी के पीछे थे 5 कारण)

गुरु प्रदोष व्रत की कथा 

इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ. देवताओं ने दैत्य-सेना को पराजित कर नष्ट-भ्रष्ट कर डाला. यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ. आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया. सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहूंचे. बृहस्पति महाराज बोले- पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं.

वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है. उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया. पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था. एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया. वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहासपूर्ण बोला- ‘हे प्रभो! मोह-माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे.’

चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले- ‘हे राजन! मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है. मैंने मृत्युदाता-कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारणजन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो!’ माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुईं- ‘अरे दुष्ट! तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा- अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूं.’

जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना. गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले- ‘वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है अत हे इंद्र! तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो.’ देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया. गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई. अत: प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए.

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मिथुन में गोचर, आज से 5 राशियों को मिलेगा धन-प्रेम और सुख का ट्रिपल फायदा, 2 को होगी हानि)

शिव मंत्र 

भगवान शिव का गायत्री मंत्र : 'ऊं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥'

महामृत्युंजय मंत्र : 'ऊं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥' 

शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र : 'ऊं नम: शिवाय' 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

pradosh vrat may 2026

Trending news

शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
Punjab CM
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
तेल बचेगा तो देश संकट से कैसे बचेगा? आसान शब्दों में समझिए डॉलर बचाने की गुणागणित
Save Fuel
तेल बचेगा तो देश संकट से कैसे बचेगा? आसान शब्दों में समझिए डॉलर बचाने की गुणागणित
दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का 'दिव्य' धाम, जहां दिखते कान्हा
Lord Krishna
दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का 'दिव्य' धाम, जहां दिखते कान्हा
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद