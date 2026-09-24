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Pradosh Vrat Katha: प्रदोष व्रत के प्रभाव से बदल गए ब्राह्मणी के दिन, पढ़ें गुरु प्रदोष व्रत की कथा

Pradosh Vrat Katha in hindi Sawan Katha: गुरु प्रदोष का व्रत का संकल्प कर, प्रदोष व्रत कथा सुनने-सुनाने और शिव जी की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने लगता है. भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 24, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:09 AM IST
Pradosh Vrat Katha: प्रदोष व्रत के प्रभाव से बदल गए ब्राह्मणी के दिन, पढ़ें गुरु प्रदोष व्रत की कथा
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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