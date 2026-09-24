/Pradosh Vrat Katha: प्रदोष व्रत के प्रभाव से बदल गए ब्राह्मणी के दिन, पढ़ें गुरु प्रदोष व्रत की कथा

पौराणिक कथा है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी. ब्राह्मणी का अब कोई सहारा नहीं था. अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ गली-गली भीख मांगने निकल पड़ती थी. एक दिन ब्राह्मणी को घर लौट हुए एक घायल लड़का मिला जो दर्द से कराह रहा था. ब्राह्मणी दया दिखाते हुए उसे घर लेकर आ गई. वह लड़का और कोई नहीं बल्कि विदर्भ का राजकुमार था. शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उनके पिता यानी राज को बंदी बना लिया था. शत्रु सैनिकों ने राज्य पर अपना नियंत्रण पा लिया था जिससे राजकुमार भटकने को मजबूर था. राजकुमार ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा. एक दिन की बात है एक गंधर्व कन्या जिसका नाम अंशुमति था वो राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई. अगले दिन अंशुमति ने राजकुमार से मिलने के लिए अपने माता-पिता को लेकर आ गयी. जिन्हें राजकुमार भा गया. कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को भगवान शिव न सपने में आकर कहा कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दो.फिर क्या था दोनों का विवाह हुआ. ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही शिव जी की उपासना करती थी. प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को राजकुमार ने भगा दिया और पिता के साथ फिर से राज्य की बागडोर संभाल ली. राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना लिया. मान्यता है कि ब्राह्मणी जो हर माह प्रदोष व्रत किया करती थी उसी के प्रभाव का ये फल था कि अचानक ही उसके दिन फिर गए.