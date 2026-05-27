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Hindi Newsधर्मगुरु प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए सिर्फ इतनी देर का शुभ मुहूर्त, कर्ज-शत्रु और दुर्भाग्‍य को दूर करने करें उपाय

गुरु प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए सिर्फ इतनी देर का शुभ मुहूर्त, कर्ज-शत्रु और दुर्भाग्‍य को दूर करने करें उपाय

Guru Pradosh Vrat 2026: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास का प्रदोष व्रत 28 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन कर्ज, दुख आदि से निजात पाने के लिए किए गए उपाय बहुत असर दिखाते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 27, 2026, 03:02 PM IST
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गुरु प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए सिर्फ इतनी देर का शुभ मुहूर्त, कर्ज-शत्रु और दुर्भाग्‍य को दूर करने करें उपाय

Pradosh Vrat 2026: मई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 28 मई 2026, गुरुवार को रखा जाएगा इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा. यह ज्‍येष्‍ठ अधिकमास का पहला प्रदोष व्रत है. इस दिन व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ की सच्‍चे मन से पूजा करें, इससे सारे दुख-बीमारियां दूर होती हैं. शत्रु नष्‍ट होते हैं. रुकावटें दूर होती हैं. जानिए इस प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या है. 

प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त 

प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में ही करने का विधान है. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई 2026, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 29 मई 2026, शुक्रवार को सुबह 9 बजकर 51 मिनट पर समाप्‍त होगी. त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल 28 मई की शाम को रहेगा, लिहाजा यह व्रत 28 मई को रखा जाएगा. 

गुरु प्रदोष व्रत पर पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल 28 मई 2026, गुरुवार की शाम 06:12 बजे से 07:57 बजे तक रहेगा. इस काल में प्रदोष व्रत की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है. ध्‍यान रखें कि शाम को पूजा से पहले स्‍नान करें, साफ कपड़े पहनें और फिर विधिवत तरीके से शिवजी की पूजा करें. 

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(यह भी पढ़ें: 31 मई को अक्षय फल पाने का सुनहरा मौका, जानें कौन-से काम करने से भरेगी तिजोरी, कभी नहीं होगी तंगी

गुरु प्रदोष व्रत के उपाय 

गुरु प्रदोष का दिन बुरे वक्‍त, कर्ज, तंगी आदि से निजात पाकर सौभाग्‍य पाने के लिए बहुत अच्‍छा माना जाता है. इस दिन आप ये बताए गए उपाय आजमाकर देख सकते हैं. 

सौभाग्‍य प्राप्ति का उपाय : सौभाग्‍य प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल में हल्‍दी मिलाकर स्‍नान करें. इससे सौभाग्‍य बढ़ता है. अविवाहितों के विवाह के योग बनते हैं. शिवलिंग पर शहद और चने की दाल अर्पित करें. 

धन-समृद्धि के लिए उपाय : तांबे के पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ और 11 काले तिल डालें. फिर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित करें. इस दौरान मन में 'बृहस्पेश्वर महादेव' का स्मरण करें. इससे कर्ज दूर होगा और धन वृद्धि होगी. 

मनोकामना पूर्ति का उपाय : प्रदोष व्रत पर शिव जी की पूजा करें. साथ ही दूध और चावल की खीर गरीबों में बांटें. इससे जल्‍द मनोकामना पूरी होने के योग बनते हैं. 

शत्रु बाधा निवारण: बेलपत्र पर सफेद चंदन से "ॐ" लिखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें. इससे शत्रु परास्‍त होते हैं, कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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