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Guru Pradosh Vrat 2026: सितंबर में कब है गुरु प्रदोष व्रत, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और भोलेनाथ की पूजा विधि

Guru Pradosh Vrat 2026: सितंबर का दूसरा प्रदोष व्रत 24 सितंबर, गुरुवार के दिन रखा जाएगा. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. आइए जानें इस बार त्रयोदशी तिथि पर कौन से शुभ मुहूर्त हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 19, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:09 PM IST
Guru Pradosh Vrat 2026: सितंबर में कब है गुरु प्रदोष व्रत, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और भोलेनाथ की पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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