/Guru Pradosh Vrat 2026: सितंबर में कब है गुरु प्रदोष व्रत, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और भोलेनाथ की पूजा विधि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करने से भक्त पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है. व्रत परिणाम में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियों का अंत होता है. गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इस बार के प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा. ऐसे में इस दिन की गई शिव जी की पूजा से एक साथ शिव जी और गुरु बृहस्पति देव दोनों की ही कृपा प्राप्त हो सकती है. इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत यानी सितंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 24 सितंबर 2026 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा.