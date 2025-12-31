Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन शक्तिशाली उपाय को आजमाएं, भोलेनाथ की कृपा से मिलेगी मानसिक शांति!

Guru Pradosh Vrat Upay 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 के पहले ही दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. जी हां, 1 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत है. ध्यान दें कि इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने का विधान है. पौष महीने की यह तिथि 1 जनवरी 2026 को है. प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की उपासना की जाती है. गुरुवार को जब यह व्रत रखा जाता है जो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. आइए जानें गुरु प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय कर सकते हैं और इन उपायों से क्या लाभ होता है.

Guru Pradosh Vrat Upay 2026 (गुरु प्रदोष व्रत उपाय)

सुख, समृद्धि के लिए उपाय

गुरु प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिव जी आराधना उपासना करें. पूजा के समय पांच आटे का दीपक जलाएं. इस एक उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और परिवार में सुख, समृद्धि का संचार होता है.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उपाय

गुरु प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें. जल्द ही आर्थिक तंगी दूर होगी. धन कमाने का रास्ता खुलेगा. बिगड़े काम बनते हैं.

शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए उपाय

गुरु प्रदोष व्रत पर सुबह स्नान करें और शिवजी को जल चढ़ाएं. जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

मानसिक शांति के लिए उपाय

गुरु प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की आराधना करें. शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं. भगवान शिव को चंदन चढ़ाएं और शमी का फूल भी अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से जीवन से तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है.

वर प्राप्ति के लिए उपाय

योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत पर शिव जी की पूजा-अर्चना करें और जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें. शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होंगे. अगर शिवलिंग पर भांग, धतूरा, दूध जैसी सामग्री चढ़ाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

