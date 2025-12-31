Advertisement
trendingNow13059926
Hindi Newsधर्मGuru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन शक्तिशाली उपाय को आजमाएं, भोलेनाथ की कृपा से मिलेगी मानसिक शांति!

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन शक्तिशाली उपाय को आजमाएं, भोलेनाथ की कृपा से मिलेगी मानसिक शांति!

Guru Pradosh Vrat Upay 2026: साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवारी 2026 को दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है, आइए जानें गुरु प्रदोष व्रत पर क्या उपाय करें और इन उपायों से क्या लाभ हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guru Pradosh Vrat 2026
Guru Pradosh Vrat 2026

Guru Pradosh Vrat Upay 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 के पहले ही दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. जी हां, 1 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत है. ध्यान दें कि इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने का विधान है. पौष महीने की यह तिथि 1 जनवरी 2026 को है. प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की उपासना की जाती है. गुरुवार को जब यह व्रत रखा जाता है जो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. आइए जानें गुरु प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय कर सकते हैं और इन उपायों से क्या लाभ होता है.

Guru Pradosh Vrat Upay 2026 (गुरु प्रदोष व्रत उपाय)
सुख, समृद्धि के लिए उपाय
गुरु प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिव जी आराधना उपासना करें. पूजा के समय पांच आटे का दीपक जलाएं. इस एक उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और परिवार में सुख, समृद्धि का संचार होता है.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उपाय
गुरु प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें. जल्द ही आर्थिक तंगी दूर होगी. धन कमाने का रास्ता खुलेगा. बिगड़े काम बनते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए उपाय
गुरु प्रदोष व्रत पर सुबह स्नान करें और शिवजी को जल चढ़ाएं. जल में काला तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

मानसिक शांति के लिए उपाय
गुरु प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की आराधना करें. शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं. भगवान शिव को चंदन चढ़ाएं और शमी का फूल भी अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से जीवन से तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है.

वर प्राप्ति के लिए उपाय
योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत पर शिव जी की पूजा-अर्चना करें और जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें. शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होंगे. अगर शिवलिंग पर भांग, धतूरा, दूध जैसी सामग्री चढ़ाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- बुध दोष दूर करने के लिए करें बुध कवच का पाठ, वाणी में आएगा आकर्षण और यादाश्त होगी तेज! 

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pradosh vrat 2026

Trending news

नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा