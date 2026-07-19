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Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर इन 5 चीजों का दान करना खोलेगा भाग्य, काम में आ रहीं रुकावटों का होगा अंत!

सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस पर्व पर गुरु के प्रति श्रद्धा दर्शाया जाता है, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और का आशीर्वाद पाने का दिन होता है. इस साल यानी 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 19, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:03 PM IST
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर इन 5 चीजों का दान करना खोलेगा भाग्य, काम में आ रहीं रुकावटों का होगा अंत!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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