/Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर इन 5 चीजों का दान करना खोलेगा भाग्य, काम में आ रहीं रुकावटों का होगा अंत!

Guru Purnima 2026: सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस पर्व पर गुरु के प्रति श्रद्धा दर्शाया जाता है, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और का आशीर्वाद पाने का दिन होता है. इस साल यानी 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है. आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर महर्षि वेदव्यास की जयंती भी पड़ती है जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने का विधान है और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है. इस दिन दान-पुण्य करने का नियम है. आइए इस लेख में जानें कि गुरु पूर्णिमा के दिन कौन से 5 दान करें.
धार्मिक ग्रंथों में अन्नदान करें. इसे महादान के रूप में जाना जाता है. मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ करने के बाद जरूरतमंदों को भोदन करवाएं या फिर अन्न का दान करें. फल का दान करें. इस तरह के दान करने से भगवान विष्णु और गुरु की कृपा जीवन पर बनी रहती है.
भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पीले रंग से गहरा संबंध माना गया है. ऐसे में पीले वस्त्र और पीला अंगोछा का दान जरूरतमंदों को दान करना अति शुभ होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दान को करने से भाग्य का साथ प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता और सुख बढ़ता है.
गुरु पूर्णिमा गुरुदेव के सम्मान और ज्ञान का पर्व है. ऐसे में इस पर्व पर धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, कॉपी से लेकर पेन या कई और शैक्षणिक सामग्रियों का दान करना बहुत शुभ होता है. बिना किसी बाधा के विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो इसके लिए इन वास्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी पीली सामग्रियां भी हैं जिनका गुरु ग्रह और भगवान विष्णु का गहरा संबंध है. हल्दी, चने की दाल से लेकर बेसन के लड्डू या पीली मिठाइयों का दान करना बहुत शुभ माना गया है. ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी होती है.
अगर गुरु पू्र्णिमा के दिन अगर अपने गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दें तो यह बहुत शुभ होता है. वस्त्र, पुस्तक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दक्षिणा के रूप में देना जीवन की परेशानियों को दूर करता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु की सेवा और सम्मान से भाग्य तेज होता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं. शुभ फलों की प्राप्ति होती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)