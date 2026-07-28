/Guru Purnima 2026: कल मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा, जान लें क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Guru Purnima Kab Hai 2026: सनातन धर्म में गुरु को भगवान स्वरूप माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि जीवन को नई और सही दिशा दिखाते हैं. गुरु जीवन के मार्गदर्शक होते हैं जिसके आशीर्वाद से जीवन सफल हो जाता है. गुरु पूर्णिमा पर्व अपने गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है जिसे हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाने का विधान है. इस पर्व पर महर्षि वेदव्यास की जयंती भी मनाई जाती है.
गुरु पूर्णिमा पर्व धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है. इस दिन शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जीवन में सफलता मिलती है. ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. आइए जानें इस पर्व पर कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और इस दिन की पूजा विधि क्या है.
हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम के समय 06.19 बजे से शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जुलाई 2026 को रात के 08.05 बजे होगा. उदयातिथि में इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इसे आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में गुरुजनों का आशीर्वाद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है. धार्मिक स्थलों पर सत्संग, भजन और आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं.
गुरु पूर्णिमा 2026 यानी बुधवार, 29 जुलाई 2026 रो शुभ मुहूर्त पर स्नान, दान और व्रत का संकल्प किया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन के लिए सुबह 04:05 से 08:51 बजे का समय उत्तम होगा. इस शुभ मुहूर्त में गुरु पूजन, मंत्र जाप, ध्यान आदि किया जाएगा. इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना सुनाना अति शुभ माना जाता है.
गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठें और स्नान आदि कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें.
घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें.
महर्षि वेदव्यास, अपने गुरुदेव और विष्णु जी व शिव की प्रतिमा स्थापित करें.
रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प चढ़ाएं.
फल व मिष्ठान भोग के रूप में अर्पित करें.
गुरु के चरणों का ध्यान करें और प्रणाम करें.
कपूर जलाकर आरती करें और पूजा को संपन्न करें.
इसके बाद परिवार के बड़े-बुजुर्गों व गुरुओं का आशीर्वद लें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)