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Guru Purnima 2026: कल मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा, जान लें क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Guru Purnima 2026 Date: इस साल गुरु पूर्णिमा कब है, इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और इस पर्व पर किस विधि से पूजा की जाएगी? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:24 PM IST
Guru Purnima 2026: कल मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा, जान लें क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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