/Guru Purnima 2026: कल मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा, जान लें क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम के समय 06.19 बजे से शुरू होगी और तिथि का समापन 29 जुलाई 2026 को रात के 08.05 बजे होगा. उदयातिथि में इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इसे आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है. इस दिन मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में गुरुजनों का आशीर्वाद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है. धार्मिक स्थलों पर सत्संग, भजन और आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं.