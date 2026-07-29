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Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं, क्या है शुभ मुहूर्त और शुभ योग? जानें

Guru Purnima 2026: आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं, इस पर्व पर शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 29, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं, क्या है शुभ मुहूर्त और शुभ योग? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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