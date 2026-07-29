/Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं, क्या है शुभ मुहूर्त और शुभ योग? जानें

गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें. गुरु पास में न हों गुरु का ध्यान कर उन्हें मन ही मन प्रणाम करें. उनके चित्र के माध्यम से भी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं. गुरु पास हों तो उनका आशीर्वाद लें व उनको सम्मान दें. अब पूरे दिन के व्रत का संकल्प करें और संयम व पवित्रता का पालन करें. गुरुदेव और विष्णु जी व शिव की प्रतिमा चौकी पर स्थापित कर रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प चढ़ाएं. इसके बाद फल व मिष्ठान का भोग चढ़ाएं. आरती करें बड़े-बुजुर्गों व गुरुओं का आशीर्वद लें. शाम के समय विधि अनुसार पूजा उपासना करें. पर्व पूर्णिमा तिथि पर आता है को शाम के समय चंद्रोदय होने चंद्र देव को अर्घ्य दें व व्रत का पारण भी कर लें.