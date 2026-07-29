/Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं, क्या है शुभ मुहूर्त और शुभ योग? जानें

Guru Purnima 2026 Date: आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा पर्व का हिंदू धर्म बड़ा महत्व है. इस पर्व को अति पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है. इस पर्व पर जो भी व्यक्ति गुरुजनों, माता-पिता और विद्वानों का आशीर्वाद लेता है उसका भाग्य चमक सकता है. सच्चे मन से इस पर्व पर गुरु सेवा करने से जीवन के संकटों और कष्टों का नाश होता है.
इस साल गुरु पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त क्या है, योग कौन से बन रहे हैं साथ दान का क्या महत्व है? इस बारे में जानें. इस लेख में यह भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पर्व पर क्या करें और क्या न करें. कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए.
इस साल गुरु पूर्णिमा 2026 की पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 06:19 बजे से शुरू होगा और 29 जुलाई की शाम 08:06 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह उदया तिथि में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा. इसे आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा पर लोग मंदिर जाते हैं और दान-पुण्य करते हैं.
हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 2026 यानी बुधवार, 29 जुलाई 2026 को गुरु पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 04:05 से 08:51 बजे तक होगा. इस मुहूर्त में गुरु पूजा करें, मंत्र जाप, ध्यान आदि करें.
गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें. गुरु पास में न हों गुरु का ध्यान कर उन्हें मन ही मन प्रणाम करें. उनके चित्र के माध्यम से भी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं. गुरु पास हों तो उनका आशीर्वाद लें व उनको सम्मान दें. अब पूरे दिन के व्रत का संकल्प करें और संयम व पवित्रता का पालन करें. गुरुदेव और विष्णु जी व शिव की प्रतिमा चौकी पर स्थापित कर रोली, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प चढ़ाएं. इसके बाद फल व मिष्ठान का भोग चढ़ाएं. आरती करें बड़े-बुजुर्गों व गुरुओं का आशीर्वद लें. शाम के समय विधि अनुसार पूजा उपासना करें. पर्व पूर्णिमा तिथि पर आता है को शाम के समय चंद्रोदय होने चंद्र देव को अर्घ्य दें व व्रत का पारण भी कर लें.
इस बार गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहे हैं. इसके अलावा गुरु के उच्च राशि में होने से अति शुभ और शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी हो रहा है.
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और गुरु पूजन कर आशीर्वाद लें.
मन तो संयमित रखें, किसी से झगड़ा न करें और किसी को अशब्द न कहें.
हो सके तो गुरु के पास जाकर उनके चरण धोएं व उनका आशीर्वाद लें. फल, फूल या पुस्तक भेंट दें.
गुरु पूर्णिमा पर्व पर मंत्र जाप करें व दान आदि करें.
अपने गुरु, माता-पिता, शिक्षकों का गलती से भी अपमान न करें.
तामसिक भोजन न करें यानी लहसुन-प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से दूर रहें.
गुरु के सामने बराबर या उनसे ऊंचे आसन पर न बैठें. उन्हें सम्मान दें.
किसी को कड़वे शब्द न बोलें, विशेषकर बुजूर्गों को कोई भी दुखी करने वाली बात न कहें.
गुरु पूर्णिमा 2026 के पावन पर्व पर दान करने का विशेष महत्व है. इस दिन जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र, धन व अन्य जरूरी चीजों का दान करना अति शुभ फलदायी होता है. इस दिन दान करने से आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)