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Guru Purnima 2026 Upay: गुरु पूर्णिमा पर कर लें ये 5 प्रभावशाली उपाय, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और चमक जाएगा भाग्य!

Guru Purnima 2026 Upay: इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर वो कौन से प्रभावशाली उपाय करें जिनको करने से जीवन की बाधाओं का अंत हो सके और भाग्य का साथ प्राप्त हो सके.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 29, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:18 AM IST
Guru Purnima 2026 Upay: गुरु पूर्णिमा पर कर लें ये 5 प्रभावशाली उपाय, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और चमक जाएगा भाग्य!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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