/Guru Purnima 2026 Upay: गुरु पूर्णिमा पर कर लें ये 5 प्रभावशाली उपाय, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और चमक जाएगा भाग्य!

Guru Purnima 2026 remedies: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है. इस पर्व पर गुरुओं का ध्यान करें और उनके चरण छूकर उसका आशीर्वाद लें. शास्त्रों में गुरु को भगवान बताया गया है ऐसे में अगर गुरुओं को समर्पित पर्व गुरु पूर्णिमा पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.
गुरु पूर्णिमा तिथि पर अगर अपने गुरुओं को प्रणाम कर उन्हें कुछ भेंट दें व उनका आशीर्वाद लें तो जीवन की बाधाओं का जल्दी ही अंत हो सकता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि ऐसे कौन से आसान और प्रभावशाली उपाय हैं जिनको गुरु पूर्णिमा पर्व पर करने से गुरु कृपा जीवन पर हमेशा बनी रहेगी, कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यापार में तेजी से तरक्की होती है.
गुरु पूर्णिमा पर 11 कौड़ियां पर हल्दी से तिलक करें और मां लक्ष्मी को अर्पित करें. अब दूसरे दिन सुबह की पूजा के बाद इन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. अब आज से हर पूर्णिमा तिथि पर इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालें और फिर से वहीं विधि दोहराएं. घर में कभी भी धन की कोई नहीं होगी.
गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें चंदन का तिलक लगाएं. चंदन की खुशबू वाली धूपबत्ती जलाएं व भगवान से बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए मन ही मन प्रार्थना करें. यह आसान सा उपाय अति शुभ परिणाम दिला सकता है. कच्चा नारियल लें और उस पर हल्दी से श्री लिखकर मन्दिर में दान करें. इस एक उपाय को करने से बिजनेस में तेजी से तरक्की होगी.
गुरु पूर्णिमा पर शाम के समय अपने घर के पूजा स्थल पर घी का एक दीया जलाएं और श्री नारायण के मंत्र को 11 बार जपें. मंत्र है- ऊँ नमो भगवते नारायणाय. गुरु पूर्णिमा पर किए गए इस एक उपाय से कर्ज का बोझ कम होने लगेगा.
गुरु पूर्णिमा पर एक पीले रंग का साफ कपड़ा ले और उस पर थोड़े-से चावल रखकर पोटली बनालें. अब श्री हरि के चरणों में इसे अर्पित करें और पिर मंदिर में दान करें. धन का प्रवाह घर में बढ़ेगा और आर्थिक तंगी दूर होगी.
गुरु पूर्णिमा पर स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करें. तुलसी की गिली मिट्टी से परिवारवालों को टीका लगाएं. इस उपाय को करने से परिवार का साथ प्राप्त होगा. वहीं, पूजा के समय थोड़ा सा घी और रोली मिला लें और घर के मन्दिर के बायीं और दायीं ओर स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. इससे घर की सुख-समृद्धि आएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी
(यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)