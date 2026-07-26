/महादेव से कैसे हुई गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत? जानिए महर्षि वेदव्यास से इसका खास नाता

सनातनी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है. हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर गुरु और शिष्य की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई थी.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस पावन परंपरा की शुरुआत खुद देवों के देव महादेव ने की थी. गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व इसी महान परंपरा का प्रतीक है. आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने पहला गुरु बनकर दुनिया को ज्ञान का क्या मार्ग दिखाया था.
मान्यता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के सबसे पहले गुरु यानी आदिगुरु हैं. हजारों साल पहले हिमालय की वादियों में महादेव समाधि में लीन थे. जब उनका ध्यान टूटा, तो उन्होंने देखा कि सप्तर्षि ज्ञान पाने की तड़प लेकर उनके सामने बैठे हैं.
सप्तर्षियों की कड़ी तपस्या और ज्ञान पाने की ललक देखकर महादेव का दिल पिघल गया. इसके बाद आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप धारण किया. उन्होंने उन सातों ऋषियों को ब्रह्मज्ञान दिया. वही दिन आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना गया.
महादेव से ज्ञान और दीक्षा प्राप्त करने के बाद सातों ऋषियों ने इसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा. वे भगवान शिव को अपना पहला गुरु मानकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़े.
उन्होंने आम इंसानों को धर्म, जीवन और ईश्वर का सही मार्ग दिखाया. जिस तरह महादेव ने सप्तर्षियों को गुरु बनकर राह दिखाई, ठीक उसी तरह इन ऋषियों ने समाज में गुरु शिष्य परंपरा की मजबूत नींव रखी. इसी वजह से आज भी सनातन धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व माना जाता है.
गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व का सीधा संबंध महर्षि वेदव्यास से भी गहरा जुड़ा हुआ है. ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था. वेदव्यास जी वही महान ऋषि हैं जिन्होंने इंसानों की भलाई के लिए चारों वेदों का विस्तार किया.
इसके अलावा उन्होंने 18 पुराणों और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की. दुनिया को इतना विशाल ज्ञान का खजाना देने के कारण ही महर्षि वेदव्यास को मानव जाति का सबसे बड़ा गुरु माना गया.
महर्षि वेदव्यास के इस योगदान को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. इस खास दिन पर सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं.
माना जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना नामुमकिन है. जैसे महादेव ने सप्तर्षियों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर पहुंचाया, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में गुरु ही सही रास्ता दिखाते हैं. इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का नियम आज भी बड़ी श्रद्धा से निभाया जाता है.
(Disclaimer)- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं, वास्तु शास्त्र की मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सांस्कृतिक और पौराणिक जानकारी प्रदान करना है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक दावा करना नहीं है. लेख में दी गई जानकारियों, उपायों या नियमों को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ या विद्वान की सलाह अवश्य लें.