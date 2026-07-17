/गुरु पुर्णिमा कब है 28 या 29 जुलाई 2026? जानें सही तारीख और गुरु पूजा का शुभ मुहूर्त

Guru Purnima 2026: साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं, जिनमें से कुछ का विशेष महत्व है. इसमें गुरु पुर्णिमा शामिल है. हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है. यह दिन गुरु के प्रति सम्मान और आभार जताने का पर्व होता है. गुरु पूर्णिमा के दिन देवी-देवताओं और गुरु की पूजा की जाती है, उन्हें भेंट दी जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है.
इस साल गुरु पूर्णिमा कब है, इसकी तारीख को लेकर उलझन है. आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा 28 जुलाई या 29 जुलाई, कब मनाना उचित होगा?
गुरु पूर्णिमा के दिन देवी-देवताओं, गुरू के साथ महर्षि वेद व्यास की पूजा करने का विधान है. दरअसल, महर्षि वेद व्यास को दुनिया का पहला गुरु माना जाता है इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. वेदव्यास जी को वेदों के संकलन और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की. साथ ही इसी दिन भगवान वेद व्यास जी की जयंती होती है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 18 मिनट से होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 5 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, गुरु पूर्णिमा पर्व 29 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी. इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं.
गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करने के साथ-साथ पवित्र नदी में स्नान करने और गरीबों को दान करने का बड़ा महत्व है. इसके लिए इन मुहूर्त में स्नान-दान और पूजा करना लाभ देगा.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:17 से 4:59 तक
लाभ-उन्नति मुहूर्त: सुबह 5:41 से 7:22 तक
अमृत मुहूर्त: सुबह 7:22 से 9:04 तक
शुभ मुहूर्त: सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक
चर मुहूर्त: दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक
लाभ मुहूर्त (सायं): शाम 5:32 से 7:14 तक
इन शुभ मुहूर्तों में गुरु पूजा करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को भेंट दें. जरूरतमंदों को भी कपड़े, अनाज, धन आदि का दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)