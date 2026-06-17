हिंदू धर्म और ज्योतिष में गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ना बेहद शुभ माना गया है. पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है. वहीं गुरु ग्रह सुख, सौभाग्य, ज्ञान के कारक माने गए हैं. सोने का संबंध भी गुरु ग्रह से है. इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना विशेष शुभ माना गया है.
सोना-चांदी के अलावा घर-संपत्ति, वाहन खरीदने और स्थाई निवेश करने के लिए भी गुरु पुष्य योग अत्यंत शुभ होता है. इस बार यह योग इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जिससे 18 जून 2026 का दिन किसी महायोग से कम नहीं है. (संबंधित खबर: पुष्य नक्षत्र में गुरु का महायोग, 5 राशियों को धन-सफलता मिलने के योग, 3 पर बढ़ेगा काम का बोझ)
द्रिक पंचांग के अनुसार, 18 जून 2026 गुरुवार को पुष्य नक्षत्र सुबह 5 बजकर 23 मिनट से सुबह 11 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इस दौरान और शाम तक 6 शुभ मुहूर्त आएंगे. जिनमें पूजा-पाठ, खरीदारी, नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्य करना विशेष फल देगा.
अमृत चौघड़िया (सर्वश्रेष्ठ): सुबह 05:23 बजे से सुबह 07:08 बजे तक.
शुभ चौघड़िया: सुबह 08:53 बजे से सुबह 10:37 बजे तक.
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:54 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक (इस दौरान किया गया कार्य सफलता दिलाता है).
लाभ चौघड़िया: दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 02:07 बजे तक.
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 बजे से 03:37 बजे तक.
शुभ/अमृत चौघड़िया (शाम का समय): शाम 05:37 बजे से सायं 07:21 बजे तक.
जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार 18 जून 2026 को बन रहे गुरु पुष्य नक्षत्र में 3 मुहूर्त खरीदारी के लिए विशेष शुभ हैं. ये हैं - शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया. इसमें शॉपिंग करना, विशेष तौर पर सोना-चांदी खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है. वहीं नए काम की शुरुआत करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है. इस तरह खरीदारी के 3 सबसे अच्छे मुहूर्त -
1. सुबह 08:53 बजे से सुबह 10:37 बजे तक.
2. दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 02:07 बजे तक.
3. शाम 05:37 बजे से सायं 07:21 बजे तक.
ऐसा नहीं है कि पुष्य नक्षत्र में सिर्फ सोना-चांदी खरीदने से ही घर में सुख-समृद्धि आती है, बल्कि कुछ सस्ती चीजें खरीदना भी घर में बरकत लाता है. शास्त्रों के अनुसार, गुरु पुष्य योग में साबुत हल्दी की गांठ और चने की दाल खरीदने से भी सालभर बरकत रहती है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बही-खाते, शिक्षण सामग्री खरीदना भी बहुत अच्छा होता है.
(Disclaimer- यह जानकारी पंचांग और प्रचलित ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है. विभिन्न पंचांगों के अनुसार समय और मुहूर्त में थोड़ा अंतर संभव है.)