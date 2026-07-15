Vivah Muhurat 2026: सूर्य और गुरु के एक ही राशि कर्क में आने गुरु अस्त हो रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 15 जुलाई 2026 की शाम 7 बजकर 59 मिनट से गुरु अस्त होंगे और 12 अगस्त 2026 की सुबह 5 बजकर 3 मिनट पर उदय होंगे. हिंदू धर्म में विवाह के लिए गुरु और शुक्र ग्रह का उदित रहना आवश्यक हैं.
गुरु अस्त के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इससे 12 अगस्त तक इन सारे शुभ कार्यों पर बैन रहेगा. हालांकि इसी बीच चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा. जिससे शुभ कार्यों पर लंबा ब्रेक लग जाएगा.
हर साल देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है. चातुर्मास 4 महीने का वो समय होता है, जब भगवान विष्णु पाताल लोक में योगनिद्रा में लीन रहते हैं. जिससे इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं.
25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होगा और 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर समाप्त होगा. इसके बाद फिर से शुभ-मांगलिक कार्य जैसे-विवाह, गृहप्रवेश आदि प्रारंभ हो जाएंगे.
नवंबर 2026 विवाह शुभ मुहूर्त - 20 नवंबर तक चातुर्मास रहने के कारण नवंबर में शादी के लिए केवल 4 ही मुहूर्त हैं.
21 नवंबर 2026, शनिवार
24 नवंबर 2026, मंगलवार
25 नवंबर 2026, बुधवार
26 नवंबर 2026, गुरुवार
दिसंबर 2026 विवाह शुभ मुहूर्त - 15 दिसंबर 2026 को सूर्य के धनु राशि में जाते ही मलमास या खरमास शुरू हो जाएगा, जिससे शादियों पर ब्रेक लग जाएगा. लिहाजा दिसंबर में 12 दिसंबर तक ही
शादियां हो सकेंगी.
2 दिसंबर 2026, बुधवार
3 दिसंबर 2026, गुरुवार
4 दिसंबर 2026, शुक्रवार
5 दिसंबर 2026, शनिवार
6 दिसंबर 2026, रविवार
11 दिसंबर 2026, शुक्रवार
12 दिसंबर 2026, शनिवार
इस साल 22 जुलाई 2026 को भड़ली नवमी है. आषाढ़ शुक्ल नवमी को भड़ली नवमी या भड़ल्या नवमी कहते हैं. इसे शादी, गृहप्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत आदि के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. लेकिन इस साल भड़ली नवमी पर गुरु अस्त रहने से इस दिन न तो शादियां हो सकेंगी, न अन्य कोई शुभ कार्य. लिहाजा अब 15 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक इंतजार ही करना होगा.
(Disclaimer- यह लेख वैदिक ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. विवाह मुहूर्त का निर्धारण जन्म कुंडली, स्थान, तिथि और अन्य ज्योतिषीय कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. किसी भी शुभ कार्य की तिथि तय करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य या पंडित से परामर्श अवश्य लें. Zee News इस लेख में दी गई ज्योतिषीय मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता.)